Porfi Fisac: «Lo importante ha sido el plus defensivo de la rotación»

El Granca, después de su triunfo de anoche frente al Bursaspor turco (87-81), sigue firme en Europa. Tras cederle el liderato al Valencia, que jugó el martes, ayer los amarillos recuperaban el primer puesto del grupo B de la Eurocup. Su técnico, Porfi Fisac, a la hora de analizar el duelo, apuntó que «lo importante ha sido el plus defensivo de la rotación». «Ellos empezaron mejor, con más ritmo. Recuperamos en el segundo cuarto. Pero ellos jugaron buen baloncesto tras el descanso, moviendo bien el balón, y tuvimos problemas para ganar el partido», analizó.

También se refería el entrenador segoviano a uno de sus jugadores que no está atravesando un buen momento en lo personal, Pustovyi, debido a la situación bélica que vive su país por culpa de la invasión rusa. Ayer, en el Arena, público y jugadores le apoyaron con consignas y pancartas en contra de la guerra. «El problema no está en Artem, sino en su familia, sus amigos, su país. Es duro porque no lo estás viendo, no sabes qué pasa más que lo que te cuentan. No es el Artem que todos conocemos. Ojalá lo antes posible se pare», dijo el preparador.

Balcerowski

Olek Balcerowski, aunque no tuvo muchos minutos, fue otro de los protagonistasen las filas claretianas. El polaco volvió a vestir la camiseta tras su prematura vuelta de su cesión en Serbia. En referencia al pívot polaco, Porfi Fisac señalaba que «él sabe cómo soy yo, cómo es este club. Está en una actitud extraordinaria y le costará porque entra en una plantilla hecha, con los roles. No será fácil, pero seguro que trabajo no le faltará», añadía.