"Desafortunadamente se confirmó el peor de los escenarios. Odio que mi temporada haya terminado de esta forma. He estado en este camino antes y voy a atacar esta experiencia de la única manera que sé... de frente y con toda la fuerza. ¡Paso a paso y día a día!". Con estas palabras se comunicaba Chris Kramer esta mañana después de que los servicios médicos del Granca le realizaran las primeras pruebas en su rodilla izquierda y detectaran que tenía una rotura parcial de su ligamento cruzado anterior. Lo normal en estos casos es que el plazo de recuperación comprenda de cuatro a seis meses, pero en la entidad insular todavía esperan que la situación se pueda salvar.

Durante el transcurso de la semana a Kramer se le realizará una artroscopia (una revisión mediante la inserción de una cámara en la zona afectada) y esta vez con un estudio más completo de su rodilla y así poder determinar con exactitud si el norteamericano puede esquivar el quirófano y la cita con el bisturí. Los deseos del club pasan porque la articulación del jugador no esté dañada del todo y pueda evitar una operación y así recuperarse cuanto antes y dejar una ventana abierta a que se reintegre al grupo antes de que concluya la temporada.

Por lo pronto, y hasta que no se concrete el tiempo que el combo claretiano vaya a estar de baja, la dirección deportiva del conjunto insular no tiene previsto actuar de forma inmediata en el mercado. No por ello significa que se descarte por completo incorporar un jugador de aquí al final de temporada en caso de que Kramer no pueda volver a vestirse de corto, pero para ello debería ocasionarse una oportunidad beneficiosa el club en muchos aspectos.

Primero en cuanto al perfil que pueda cumplir el posible sustituto del jugador, que dadas las aptitudes y el rol de Kramer en el plano defensivo, se antoja complicado a estas alturas de la campaña. Pero si cabe tener un factor determinante para que el Granca no contemple un movimiento de alta en su plantilla, este se remite a las arcas monetarias de la institución, que de momento presenta una situación escasa de liquidez. En simples palabras, el dinero que hay da para pagar a los jugadores actuales y lo último que se ha podido asumir es la parte proporcional del contrato de Olek Balcerowski tras repatriarlo (la ficha del polaco tras su cesión al Mega se dividía entre las partes interesadas).

Tampoco existe la posibilidad de una compensación monetaria para cubrir el salario de Kramer a través de un seguro médico que asumiese una baja de larga duración, pues el club no lo había contemplado en el de Indiana ni en ningún otro jugador de la plantilla.

Cabe destacar que el jugador ya había sufrido una lesión en su ligamento anterior cruzado, pero afortunadamente (dentro de lo que cabe en el sentido literal ante un infortunio médico de este calado) fue en la rodilla derecha. Esta se produjo cuando vestía la camiseta del Lyetuvos Rytas en un partido de Eurocup frente al Valencia después de hacer una penetración a canasta y que terminó con el jugador en el parqué retorciéndose de dolor.

Posteriormente en su experiencia en el Hapoel de Jerusalem también sufrió una lesión de rodilla, esta vez si en la afectada ahora, pero de menor gravedad.

En referencia a estos percances en sus rodillas, el jugador expresó el día de su presentación como jugador claretiano que "afortunadamente" se encontraba bien de estos percances. "Pude superar mis probelmas mentales gracias a mi mujer; fue una etapa bastante dolorosa porque creo que estaba jugando mi mejor baloncesto», indicó Kramer en agosto.