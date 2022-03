Kenny Chery, nuevo jugador del Granca: "Cuando me llamó Porfi, no lo pensé dos veces"

Kenny Chery, fue presentado de forma oficial esta mañana como nuevo jugador del Granca, en un acto en el que fue acompañado por el director deportivo de la entidad claretiana, Willy Villar. El jugador señaló al entrenador amarillo, Porfi Fisac, como uno de los motivos principales para aceptar la oferta de los insulares y convertirse en el relevo del lesionado Chris Kramer.

El base canadiense solo tuvo palabras de elogio para el técnico segoviano, de quien dijo ser un "entrenador de jugadores, capaz de conocer tus habilidades y tus debilidades". El nuevo jugador del Gran Canaria afirmó que en su etapa con Fisac en el Gipuzkoa Basket "fui capaz de ser yo mismo, y me dio la oportunidad de liderar al equipo", afirmando que "me dio confianza". Precisamente ese feeling con el entrenador claretiano es el que hizo que no se lo pensara dos veces a la hora de aceptar la oferta para recalar en el equipo por lo que resta de temporada.

Chery, a pesar de llevar pocos días en la Isla, afirmó sentirse preparado para debutar en casa el sábado en el derbi con el Lenovo Tenerife (19.45 horas, Movistar Deportes). El playmaker canadiense recalcó que conoce bien a varios de sus compañeros - a su compatriota Dylan Ennis, Andrew Albicy y Miquel Salvó, con quien coincidió en su etapa en Gipuzkoa -, además de que según sus palabras: "he visto vídeos del equipo", esperando por su parte tener una rápida adaptación.

En cuanto a su posible aportación al Granca, el base espera poder aportar su energía, además de un plus en defensa y en ataque, dada su alta capacidad de anotación, que ha demostrado en los distintos equipos en los que ha militado.

El jugador señaló que es pronto valorar un futuro ligado al cuadro claretiano más allá del final de temporada por el que ha firmado, ya que "me lo tomo día a día, y ya veremos qué ocurre", resaltando que "estoy feliz de estar aquí y controlaré solo lo que pueda controlar".

Kenny Chery destacó el ambiente que se ha encontrado en el vestuario, al que comparó con una "familia", una actitud que calificó como clave a la hora de entrenar siempre con una sonrisa y que le motiva para dar lo mejor de él en cada momento, y a la hora de salir a la cancha a competir.

Por su parte Willy Villar destacó la experiencia previa del jugador en la ACB, así como su buena relación con Fisac, como determinante para haber podido aprovechar una oportunidad de mercado que se produjo a raíz de la salida de varios jugadores norteamericanos de su club de origen, el Avtodor Saratov ruso, con motivo de la invasión rusa de Ucrania.