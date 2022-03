El Granca reafirma su buen momento en Burgos (77-86)

El Granca logra su 13ª victoria de la temporada (77-86) en su visita al San Pablo Burgos, que a pesar de su agresividad en defensa no pudo evitar el acierto de los exteriores claretianos, no encontrando la fluidez necesaria en ataque para culminar su remontada de los 21 puntos que llegaron a tener los hombres de Porfi Fisac a su favor. La mala noticia la protagonizaba AJ Slaughter que no podía terminar el partido al recibir un fuerte golpe en su nariz recientemente operada.

Con un ambiente envidiable en el Coliseum burgalés arrancaba el partido para los de Porfi Fisac, que saltaban a la pista con la buena noticia de la confirmación de su primer puesto en el grupo B de la Eurocup, independientemente del resultado de su partido de la próxima semana ante el Venezia, tras conocerse el tropiezo del Valencia Basket en su visita al Cedevita (82-76). Miquel Salvó era el encargado de inaugurar el marcador ante sus ex con un certero triple que daba la primera ventaja en el choque a los hombres de Porfi Fisac, que compensaban su falta de acierto en la zona durante los primeros compases con el primer triple de la tarde para John Shurna. Por su parte el Burgos solo lograba puntuar desde la línea de castigo, hasta que las concesiones de los claretianos en el rebote eran penalizadas por Renfroe desde fuera del perímetro, para devolver a los suyos a la pelea por el primer cuarto (7-11). La falta de acierto a ambos lados del campo propiciaba un marcador demasiado bajo, con pérdidas tontas por parte de ambos equipos, en un mal primer asalto en el que Salvó era el encargado nuevamente de desatascar a los claretianos con un triple desde la esquina que desataba los nervios en la hinchada burgalesa, que protestaba enérgicamente desde la grada. Vitor Benite y Dani Díez estrenaban el casillero de triples para los locales, pero el Granca comandaba con cierta tranquilidad el electrónico en gran parte por su acierto desde fuera del arco, con Andrew Albicy sumándose a la fiesta triplista de los amarillos, en un primer acto en el que una asistencia del base francés a Khalifa Diop, permitía al canterano claretiano cerrar el primer asalto con un 16-22 favorable a los hombres de Porfirio Fisac. La desesperación de Rabaseda El propio Khalifa Diop sufría en sus carnes la intensidad defensiva del excapitán amarillo, Xavi Rabaseda en el arranque del segundo cuarto, que llevaba al canterano del Granca a visitar la línea de tiros libres para mantener la ventaja en el luminoso para los claretianos, que seguían aprovechando la falta de lucidez burgalesa en ataque. Poco a poco comenzaba a entrar en calor la muñeca de Vitor Benite para evitar el despegue de los grancanarios, que no aprovechaban la falta de puntería de los burgaleses, que veían como Rabaseda tenía que abandonar la pista con tres personales en menos de tres minutos. Dos triples de Marc García y Makxim Salash daban algo de aire al San Pablo Burgos que sufría para contener a Oliver Stevic en la pintura, moviendo Fisac sus fichas para dar descanso a su extensa batería de interiores, en una semana cargada de partidos para los insulares, que encontraban en el acierto de Nico Brussino la kriptonita necesaria para mantener a raya los intentos de remontada de los de Paco Olmos que veían como los claretianos rompían la barrera psicológica de los diez puntos al descanso del partido (31-43). 13 El Burgos encontraba en Jarrell Eddie y en Tarik Phillip, la solución para contrarrestar el acierto de AJ Slaughter, John Shurna y de Artem Pustovyi en un intercambio de golpes en la reanudación del choque, que no le servía al Burgos para recortar la cómoda renta de 14 puntos de los amarillos (39-53). El Granca sofocaba a triple limpio el intento de rebelión de los burgaleses que no encontraban la fluidez en ataque necesaria para acercarse en el marcador y sufría ante la efectividad de Shurna desde todas las distancias, lo que permitía a los suyos marcar el ritmo que más les convenía en el partido. Paco Olmos pedía a sus hombres un punto más de agresividad en defensa para incomodar el juego de ataque de los amarillos que sufrían las consecuencias, visitando la línea de tiros libres como mal menor para mantener un colchón suficiente para no pasar apuros en la recta final del partido. El Granca jugaba con la ansiedad del Burgos, buscando tiros liberados que permitían a los insulares superar los 21 puntos de diferencia al final del tercer cuarto (50-71), recibiendo AJ Slaughter un fuerte golpe en la nariz en una penetración a canasta con el brazo de su defensor Julian Gamble, en una acción fortuita, que obligaba al escolta norteamericano con pasaporte polaco, tener que abandonar la cancha para ser atendido. La cara de Rabaseda con su cuarta falta personal sobre Dylan Ennis nada más saltar a la cancha era la de la propia frustración de un San Pablo Burgos incapaz de recortar la amplia ventaja de los grancanarios a pesar de las fugaces apariciones desde la larga distancia de Vitor Benite y de Jarell Eddie. El Granca aprovechaba cada resquicio en la defensa burgalesa, moviendo el balón con rapidez para desarbolar a los locales que seguían desangrándose ante la efectividad en ataque y la sólida defensa de los claretianos. Los burgaleses apretaban los dientes en la recta final con Vitor Benite en estado de gracia, para endosar un parcial de 15-5 que obligaba a Fisac a detener el choque con un 70-80 en el marcador, con menos de cuatro minutos por jugarse. El Coliseum apretaba de lo lindo y los nervios aparecían en el Granca, que recurría a la dirección de Andrew Albicy para comandar los últimos minutos, en los que las defensas se convertían en las grandes protagonistas, enfilando el túnel de vestuarios antes de tiempo Rabaseda al cometer su quinta falta personal, lo que jugaba en interés de los claretianos que sellaban su 13ª victoria de la temporada (77-86). Ficha técnica:

Hereda San Pablo Burgos (16+15+19+27): Díez (3), Phillip (15), Eddie (10), Renfroe (5) y Nnoko (8) - cinco inicial - Queeley (-), Kullamae (3), Salash (0), Benite (21), Rabaseda (2), García (4) y Gamble (6). Gran Canaria (22+21+28+15): Albicy (6), Salvó (9), Slaugther (10), Pustovyi (9), Shurna (16) - cinco inicial - Balcerowski (0), I. Diop (-), Brussino (14), K. Diop (8), Ennis (4), Stevic (4) y Chery (6). Árbitros: Benjamín Jiménez, Jorge Martínez, Yasmina Alcaraz. Eliminado por faltas personales Xavi Rabaseda Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos. Se hizo un homenaje al exjugador del Hereda San Pablo Burgos y ahora jugador del Herbalife Gran Canaria, Miquel Salvó. | EFE