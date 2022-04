Fisac: "Es un error alabar a Khalifa Diop"

Los halagos debilitan y en este sentido Porfi Fisac quiere proteger al pívot del Granca, Khalifa Diop, un jugador al que según su opinión se le hace un flaco favor halagándole. Reconoce el enorme potencial del canterano, "tiene una proyección interesante", si bien debe de "seguir trabajando con la misma humildad que lo ha hecho hasta el momento" y seguir aprendiendo, para llegar al nivel de conocimiento del juego que tienen otros compañeros, como es el caso de Oliver Stevic, aseveraba el segoviano.

Los claretianos visitan este domingo (11.30 horas, Movistar Deportes), el Palacio de los Deportes de Murcia para enfrentarse al UCAM en un partido que el primer entrenador amarillo ha catalogado de "dificilísimo", si bien considera que "en esta fase del campeonato todos los partidos tienen un valor muy importante".

Fisac considera que el UCAM "es uno de los equipos más regulares y compactos de la competición", resaltando el potencial de una plantilla compuesta por "12 jugadores que conocen muy bien la Liga" y que destaca por ser "uno de los conjuntos que más anota y que más balones recupera".

El técnico segoviano se mostró esperanzado de recuperar a Dylan Ennis de cara al encuentro ante los murcianos, tras perderse el choque del pasado miércoles ante el Venecia por una gastroenteritis.

Porfi no se mostró especialmente preocupado por controlar el ritmo de partido, que en su opinión va a depender del "grado de anotación que tengan ambos equipos", dando mayor importancia a que su equipo sea capaz de jugar en "modo empuje y modo valiente", haciéndolo lo mejor posible, aunque al final los resultados pueden darse o no a su favor en función de otras variantes que no pueden ser controladas de antemano.

Por último destacó la adaptación de Kenny Chery al grupo en la vertiente personal, si bien le pidió públicamente que tenga un mayor atrevimiento en ataque, ya que considera que el jugador respeta en exceso el rol anotador de compañeros como AJ Slaughter, Dylan Ennis y Andrew Albicy, lo que hace que no esté mostrando todavía su potencial anotador, que es mucho mayor del que ha mostrado hasta el momento.