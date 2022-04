«Enrique Moreno siempre me ha querido lejos del Granca»

Acaba de recibir el premio Gigante Leyenda Árbitro como reconocimiento a sus 28 años de trayectoria. ¿Qué siente?

Con agradecimiento. Pienso que las leyendas son personas admiradas pero sobre todo recordadas. Yo prefiero quedarme con esta parte, que se acuerden de mi seis años después de mi retirada y sin estar vinculado con el baloncesto de primera línea. Desde los 9 años que empecé en este mundo hasta los 52 con los que me retiré, para mí es un reconocimiento a algo que para mí ha sido mi vida.

No está en la primera línea, pero imagino que siempre ve de reojo al balón naranja. ¿Cuáles son sus obligaciones ahora?

De momento estoy de baja por una enfermedad con la que llevo un año y se ha alargado un poco más de la cuenta. Me concentro alrededor de mi hijo porque empezó a jugar al baloncesto hace unos años y es la manera que tengo de seguir en contacto con este deporte. Estoy con la base, con la gente joven. Llevo años sin ir al Arena, no veo mucho por la tele. Estoy bastante desconectado de la élite.

Aunque esté desconectado. ¿Podría hacer alguna valoración de lo que ha cambiado el basket en estos seis años desde su retirada?

Mira, desde que empecé hasta ahora lo que más ha cambiado es el perfil del jugador. El físico es totalmente distinto. Creo que esto va a determinar los cambios del futuro. Está el debate de ensanchar la cancha. ¿Me preguntas qué haría yo? Soy partidario. Hay que cambiar para evolucionar. Por otro lado está el papel de las tecnologías. Ahora está el Instant Replay, bueno, hay que ver cómo se puede ir mejorando este aspecto en el plano arbitral.

Su salida de la ACB vino precedida por una cierta polémica con el Colegio de Árbitros. ¿Cómo lo ve pasado el tiempo?

Lo que pasó es que hubo una candidatura a la presidencia de la federación canaria y desde Madrid se me pidió que apoyara a una persona y eso fue lo que hice. Lamentablemente los que entraron se lo tomaron mal. En mi opinión me faltaron al respeto, no solo a mi sino a la historia del baloncesto en Canarias. Sigue existiendo, pero me importa más la opinión de la gente de baloncesto que los que están en la federación. A mi me echaron y yo no cobrara ni un duro. A veces se llevan las cosas a lo personal y es un error.

Siguiendo con los árbitros. Siempre se habla de la histórica escuela canaria. Pedro Hernández [también premiado por Gigantes] Miguelo Betancor, usted, Paco Araña y ahora Héctor Báez. ¿Le ve digno sucesor?

Empezó conmigo. Creo que va a ser un grandísimo árbitro. Si tienen paciencia con él va a ser el sucesor de esa escuela porque tiene buen temple, mucho entusiasmo y mucho conocimiento. Y no nos quedemos sólo en él, que es que ha llegado. Por detrás viene Jorge Ibarra, Son los dos con mayor futuro.

¿Cómo se ve en el futuro?

Cuando me retiré me hicieron una oferta muy suculenta, pero tenía que irme muy lejos, a América. Me acababa de separar y no quería dejar a mi hijo aquí. Tengo la custodia compartida y eso me ha atado. Viviendo en Canarias el espacio en el baloncesto está limitado. Aquí está el Granca, el SPAR y poco más. Estoy mirando otras puertas que tampoco tengan nada que ver con el deporte, porque tal y como veo las otras opciones las veo muy complicadas.

Habló ahora del Granca. Su nombre se ha barajado como posible presidente en alguna ocasión. También trabajó para el club como analista durante el año de la Euroliga. ¿Cómo es su relación con el club?

Cuando estaba Óscar Hernández como Consejero de Deportes [2007-2011], me ofreció la dirección general del Granca. Por entonces estaba en activo y consideré que no era oportuno. Colaboré con ellos para buscar un presidente. Hace poco hubo elecciones en el Cabildo y había una persona con mucho interés por el club como Luis Ibarra y contactó conmigo para entrar en el club. No digo que no, pero tampoco estoy dando pasos para ello. El club tiene unos dueños y ellos deciden quién está al frente del club.

¿Cómo diría que es su relación con el actual presidente del Granca, Enrique Moreno?

No existe. Todo esto lo ha visto desde una manera negativa. Siempre me ha querido lejos del club precisamente por los rumores de que yo podía ser el presidente.

Pero ya estuvo en el club en 2018 como analista

Fue un paso forzado. No porque él quisiera, que no quiso por nada del mundo. Puso todas las pegas posibles y una vez se acabó el contrato lo primero que hizo fue desvincularme. Quiero dejar claro que con esto que estoy contando no me estoy vendiendo, solo estoy dejando claro lo que ocurrió entonces. Si los dueños del club siguen decidiendo que el presidente tiene que ser el de ahora, pues que lo siga siendo.

¿Cómo cree que se está gestionando el club?

Hay un error claro y es verlo a través de los resultados deportivos. No se pueden salvar los años porque el equipo juegue bien. Lo importante es la masa social y el club la ha perdido por completo. No hay identidad con la institución. El deporte es pasión y si en tu estructura interna no hay pasión, al final se repercute en la afición. Ellos creen que no hay que salir a la calle a buscar a la gente. ¡Vaya error! Esto es una sociedad anónima y como en cualquier empresa hay que cuidar al cliente y fidelizarlo. La masa social estaba y nadie se pregunta por qué ha desaparecido. Te venden de que son ejemplares y solo tienes que mirar el ejemplo del Burgos o Breogán para que se caigan sus argumentos. Tenemos un pabellón de NBA para mejorar el servicio del aficionado del Granca y lo que se ha hecho es echar al espectador. Si van a esperar a que el público vuelva solo por los resultados deportivos, dependerán siempre de que la pelotita entre. El Burgos sigue metiendo 10 mil y este año están peleando por no bajar.

Antes hablaba de su relación con la cantera. ¿Cree que se está haciendo buen trabajo en el club en este sentido?

Lamentablemente ya la ilusión de todos los niños no es la de jugar en el Granca. Hay un chico de los más prometedores de la Isla, Saulo Martín, que estaba en el Santa Lucía y prefirió ir al Canterbury antes que al Granca. Algo falla. Yo llevé esa negociación cuando estaba en el colegio y le dije: «mira creo que tu sitio es el Granca», pero él no quería porque no tiene nada con lo que se identifique. Mira los presidentes pueden ir y venir, pero hay gente que lleva toda la vida en este mundo y a los que no quieren ni escuchar. Entonces, pasa lo que pasa. Tiene que reformar todas sus estructuras.

Hablando del Canterbury y cantera. ¿No le extraña que Santi Aldama nunca jugara en el Granca –salvo cesiones–?

Santi estuviera donde estuviese iba a triunfar. El Canterbury tampoco se puede apuntar el tanto de que hayan creado a Aldama. Detrás de él ha tenido a dos personas clave que son sus padres y además su tío [Santi Toledo], que le han guiado a la perfección. Tiene unas cualidades innatas, su cabeza está muy bien amueblada y respira baloncesto. Me atrevo a decir que va a ser el mejor jugador de la historia del baloncesto español, porque pocos jugadores tienen ese perfil versátil suyo. En breve creo que va a llegar a la altura de Pau [Gasol], que ha sido el mejor sin ningún lugar a dudas, y después habrá que ver si las lesiones le respetan.