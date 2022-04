Ibón Navarro, el favorito para suplir a Porfirio Fisac

Comienza el baile de técnicos de cara a la próxima temporada. Un efecto dominó está en ciernes y se planea que la rueda de entrenadores del baloncesto español toque tres bandas en las que el Gran Canaria tiene su cuota de protagonismo y en la que los planes de la dirección deportiva del conjunto insular pasan por la de buscar un sustituto para Porfirio Fisac y el preferido para suplirle tiene nombre y apellidos: Ibón Navarro.

El actual técnico del Unicaja de Málaga gusta mucho en la Isla y su llegada no supondría mucho inconveniente dado que los derechos laborales del vitoriano lo maneja la agencia de cabecera con la que se manejan en los despachos de la entidad claretiana, BeoBasket. Así, se iría uno de su representación –Fisac– y llegaría otro de la misma dependencia –Navarro–.

Pero primero en la Costa del Sol deben encontrar al sustituto del propio Ibón, más aun cuando tampoco es que el de Vitoria esté descontento en el conjunto malacitano y en el contrato que firmó en febrero se incluye una cláusula de ampliación de su vínculo laboral por dos temporadas más si las dos partes implicadas lo desean.

En este escenario es donde aparece el nombre de Pedro Martínez y no precisamente para iniciar una cuarta etapa en las filas claretianas sino como el objeto deseado por Juanma Rodríguez, el director deportivo del Unicaja, que tiene previsto presentarle una oferta con unas cantidades económicas bastante suculentas como para que el barcelonés se plantée volver a cambiar de aires una vez más en su carrera y cierre otra etapa en el BAXI Manresa.

La intención de alcanzar un acuerdo entre Martínez y el Unicaja para la próxima campaña pasa porque los boquerones recuperen el prestigio perdido en las últimas campañas y que está a punto de cerrar otro año de fracaso sin que consiguiera clasificarse para la Copa del Rey, cayera en cuartos de final de la Basketball Champions League –precisamente contra el BAXI Manresa– y esté al borde de quedarse sin el pase al Playoff de la Liga Endesa y que podría certificar esta misma jornada.

Conocedor o no de la intención de Juanma Rodríguez, el propio Navarro ayer mismo dejó un mensaje de incertidumbre en cuanto al futuro del Unicaja, tanto de la institución como de él mismo al frente del equipo. «La temporada que viene no sé quién estará, quién no estaremos. Lo único que me importa es esta temporada. Este club lo tiene todo para, si hace bien las cosas, estar donde estuvo. Me desvinculo totalmente de lo que pasará la temporada que viene», resaltó el entrenador.

Todo ello teniendo en cuenta que Porfi Fisac debe dejar vía libre en el banquillo claretiano y ponga fin a sus dos años ligado al Granca. La intención del segoviano es la de abandonar la Isla y poner rumbo de vuelta al Casademont Zaragoza y regresar a la que considera «su casa», como confirmó en una entrevista a Aragón TV en la primera semana del mes de marzo y donde también subrayó que sus planes de futuro pasaban por volver al Príncipe Felipe.

Una decisión que cobrará mayor peso de confirmar la permanencia el Casademont. Actualmente marcha decimotercero con un balance de once victorias y diecinueve derrotas; dos triunfos por encima del Burgos y Andorra que marcan el descenso.