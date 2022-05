Fisac afirma «tener la idea» para reaccionar, pero no entra a especificarla

Porfirio Fisac se presentó ante los medios de comunicación ayer para justificar la derrota del conjunto claretiano frente al Río Breogán y optó por personalizar la culpa de la misma. «No he sido capaz de hacerles entender que se acabaron las lamentaciones», indicó el segoviano sobre la posibilidad de que sus jugadores todavía tuviesen la mente puesta en la eliminación de la Eurocup del pasado martes frente al MoraBanc Andorra.

Por ello se le preguntó al técnico sobre si tenía un repertorio de ideas con las que hacer reaccionar al equipo insular de cara a las tres finales que le restan en la liga regular. Cuestión que contestó con la afirmativa. «Claro que tengo ideas, para eso me pagan. Es mi trabajo», subrayó el segoviano.

Ahora bien, cuando se le insistió sobre si podía especificar cuáles son esas ideas, ahí el entrenador prefirió no ahondar en el asunto. Bien porque se escudó en su respuesta: «¿Quiéres que te diga ahora lo que voy a hacer el lunes –por hoy–? No me parece el lugar ahora para comentarlas»; o bien porque no le vino ninguna convicción en ese instante.

Sea como fuere, volvió a personalizar en su figura la reacción del público asistente que prefirió reprocharle las decisiones finales del encuentro. «Si los aficionados me pitan es porque lo estoy haciendo mal. Debo trabajar mejor para hacerlo mejor. Lo que sí tengo claro es lo que tengo que hacer para ello. Aunque parezca palabrería», resaltó Fisac.

En cuanto a aspectos del juego, el segoviano indicó que su equipo «pecó demasiado de los botes y de ciertos lanzamientos». La diferencia en asistencias fue de 11 a 22.