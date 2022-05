Frente al Betis y el pasado

Se reencuentra el Granca con el pasado en varias vertientes. La primera, y la más importante, al medirse al Coosur Real Betis en el Pabellón Municipal de San Pablo (20.30 horas, Movistar Deportes 2), una pista en la que la temporada pasada certificó su pase al Playoff en la última jornada y en la que en la presente si se dan los condicionantes podría repetir gesta de meterse en las eliminatorias por la lucha del título liguero.

Para ello el conjunto insular, que tiene la segunda de las finales que indicó Porfirio Fisac antes del encuentro del Valencia, debe salir victorioso de Sevilla y que tanto el Surne Bilbao Basket caiga esta tarde en el Palau Blaugrana frente al Barça (18.00 horas) al igual que el UCAM Murcia hinque la rodilla frente al Real Madrid en su visita al WiZink Center mañana a las 19.00 horas.

A priori, no es una hipótesis nada descabellada dado que los rivales de los perseguidores del Granca son los dos primeros clasificados de la Liga Endesa, aunque con el agravante de que tanto el Barça como el Madrid quedarán primero y segundo pase lo que pase.

Incluso el Granca podría plantearse el reto mayor de intentar alcanzar la séptima plaza clasificatoria en caso de que gane tanto esta noche al Betis como en la última jornada liguera al Real Madrid en Siete Palmas –sábado, 19.45 horas– y que a su vez el Baskonia ceda en sus dos últimos compromisos frente al Lenovo Tenerife –mañana 20.30 h.– y al Joventut el sábado –17.00 h.–. Todo es posible.

Pero sin entrar en cábalas numéricas y como bien indicó el entrenador claretiano ayer en rueda de prensa: «lo importante es ganar al Betis y no pensar más allá, sin presente no hay futuro».

Y en cuanto a tiempos, también otra de las vertientes con las que se encontrará el Granca esta noche será con su pasado reciente, pues en las filas del conjunto verdiblanco cuenta con cuatro jugadores que vistieron la camiseta amarilla en los últimos años –Anzejs Pasecniks, Jacob Wiley, Beqa Burjanadze y el último gran capitán del club, Eulis Báez–, además del arquitecto de la plantilla, Berdi Pérez, quien agrandó su nombre ligado a la entidad insular y el encargado de la pizarra, Luis Casimiro, el entrenador que dirigió al equipo que conquistó el único título de la historia del Granca –la Supercopa de 2016–.

El director deportivo ha sabido moverse bien en el mercado y conformar un equipo con pasado claretiano y encontrar esos mirlos blancos con los que asombraba en la Isla. Así, este verano le echó el lazo a Shannon Evans, del que solo se conocía su periplo en el Pau-Orthez francés y en el Bahcesehir otomano.

Así, el base verdiblanco se presenta como la mayor amenaza a controlar esta noche por parte del Granca. Con sus 16,7 puntos de media por encuentro marcha segundo como máximo artillero de la Liga Endesa, además de ser el mejor asistente del campeonato con 6,5 pases por encuentro –con 1,5 recuperaciones es el segundo máximo robador, además de ser el jugador con más pérdidas de la ACB, con 3,7–. Un reto para que Albicy se ponga las pilas después de unos encuentros lejos de su nivel.

Sin embargo, la clave del éxito del Betis no reside solo en Evans, sino en que como afirman desde dentro del vestuario: «lo mejor es que ahora somos un equipo».

Fisac: «Mi ciclo aquí puede estar acabando»

Al ser cuestionado ayer Porfirio Fisac sobre si siente que estos pueden ser sus últimos partidos como entrenador del Gran Canaria, el segoviano ya no esconde que su vinculación con la entidad claretiana se acerca a su fin. «Mi ciclo aquí puede estar acabando», indicó el entrenador, para posteriormente mandar un mensaje a los medios de comunicación para que dejaran constancia de que él va «a luchar hasta el minuto siguiente» desde que abandone el club, que a su vez dijo no saber «cuándo puede ser». Además, tras ser recuestionado sobre si le gustaría continuar en la Isla o no, ahí ya salió por la tangente y subrayó que: «Es algo que me da exactamente igual», según sus palabras, e insistir en que lo único que le preocupa es «ganar» al Betis. Un equipo del que resaltó «las cinco victorias en los últimos seis partidos disputados» porque «han acertado cambiando al equipo» y le echó un capote a Luis Casimiro, del que dijo que «les ha llevado a jugar un baloncesto con el que ganan con mucha solidez, con jugadores a muy alto nivel».