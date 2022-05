Granca, entre el todo y la nada

¡No va más! El Gran Canaria se juega a una sola carta la presencia en el Playoff por el título en la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa. Para certificar su pase a las eliminatorias finales entre los ocho mejores depende de sí mismo. Le basta con vencer hoy (19.45 horas, Movistar Deportes 2) en el Arena al todopoderoso Real Madrid. Como consuelo, hay que decir que los blancos llegan sin nada que jugarse al tener ya garantizada la segunda posición en la tabla clasificatoria por detrás del Barça, que sería el rival del Granca en el hipotético cruce de cuartos del Playoff.

La derrota claretiana frente al cuadro madridista complicaría su clasificación, pero no la descartaría, solo que tendría que ver lo que hacen los dos rivales directos de los amarillos, ahora octavos con 17 victorias y 16 derrotas, en pos de ese objetivo: UCAM Murcia (noveno con un balance de 16-17 y que recibe a un Zaragoza que se juega el descenso) y Bilbao Basket (décimo con un balance de 16-17 y que juega en casa frente a un Betis ya salvado). Si pierde el cuadro grancanario, tendría que esperar a que los murcianos y los bilbaínos también sumen un resultado adverso.

Y es que el Gran Canaria tiene el average en contra ante ambos. Cayó en los dos duelos de la liga regular con el cuadro murciano; frente a los vascos, el balance es de 1-1 pero los vizcaínos tienen un +11 a su favor sumando los resultados de los encuentros de la primera fase.

Victoria en el WiZink Center

Así pues, más les vale a los claretianos solventar por sí mismos la papeleta venciendo al Real Madrid, tarea harto complicada si tenemos en cuenta que los de Pablo Laso únicamente han caído derrotados nueve veces esta campaña en la Liga Endesa. Pero no se trata de un imposible, porque el Granca es uno de esos pocos conjuntos que ha logrado imponerse a los merengues en la presente campaña, asaltando el WiZink Center de la capital de España en octubre del año pasado (70-75).

Precisamente, el Real Madrid le hacía un gran favor al cuadro claretiano esta misma semana. Los blancos vencían al UCAM Murcia el pasado miércoles, y esto permitía al cuadro amarillo salvar su octava posición a pesar de la derrota amarilla en Sevilla con el Betis.

Aunque el conjunto madridista llega con los deberes hechos a Gran Canaria, no viene de vacaciones. Para su entrenador, Pablo Laso, «es obligatorio respetar al rival y a la Liga». «Hay equipos que se están jugando mucho y no entendemos otra cosa que no sea hacer nuestro mejor partido e intentar sacar la victoria», subrayó.

Apuntaba también el entrenador del Real Madrid que los suyos tendrán que hacer «un gran esfuerzo» para derrotar a un adversario que, en su opinión, posee una plantilla que atesora calidad: «Es un equipo muy completo en todas las posiciones, por eso está luchando por el Playoff hasta la última jornada. Ha combinado muy bien el esfuerzo y el trabajo durante toda la temporada. Ha estado jugando dos competiciones y ha sido siempre competitivo».

«Nosotros hemos mejorado en los últimos partidos, los resultados así lo demuestran. En el último enfrentamiento ante el UCAM Murcia la sensación de continuidad en el juego fue mejor», analizaba Pablo Laso.