«Contra el Barça no hay nada que perder; la presión es suya»

Dylan Ennis no engaña a nadie. Afirma que los entrenadores y los equipos que le fichan son conscientes de su estilo, un jugador al que le gusta asumir riesgos y meter a los espectadores en el partido con acciones espectaculares. Afirma que en el Playoff ante el Barça, el Granca no tiene nada que perder e intentarán dar la sorpresa.

¿Qué pasó por su cabeza en la derrota ante el Real Madrid, que parecía dejar al Granca fuera del Playoff? ¿Cómo recibieron la noticia del triunfo del Betis en la prórroga, que les clasificaba para la lucha por el título?

Para el club ha sido un gran logro el poder clasificarse para la disputa del Playoff, aunque para todos nosotros resultó una sorpresa. Cuando perdimos nuestro partido con el Real Madrid, todo el mundo en la ACB daba por clasificados al UCAM o al Bilbao, porque ambos eran favoritos en sus partidos ante el Zaragoza y el Betis. Sentimos una satisfacción enorme cuando supimos que estábamos dentro.

Mirando el cómputo general de la liga regular, ¿el Granca merece realmente haberse clasificado para el Playoff?

Sin lugar a dudas; nos merecemos estar en este Playoff, al igual que los otros siete equipos que se han clasificado. La Liga Endesa es una carrera de fondo, y en nuestro caso nos ha tocado lidiar con muchas lesiones y con el covid, al igual que otros muchos clubes que lo han sufrido. No todo depende de esa última jornada, sino que los ocho clasificados son los que se han mostrado más regulares durante toda la temporada.

Enfrentándose a un Barça clasificado para jugar la Final a Cuatro de la Euroliga y siendo el mejor equipo de la temporada regular en la ACB, ¿hay alguna opción de poder soñar con una gesta heroica y entrar en semifinales?

No tenemos nada que perder. Tenemos que ir a tope en esta eliminatoria ante un Barça que es un equipo increíble y el claro favorito. Vamos de tapados. Tenemos nuestras opciones porque esto no deja de ser baloncesto.

¿Este Barça tiene algún punto débil al que el Granca pueda agarrarse para intentar eliminarle?

Más que tener algún punto débil, creo que la clave puede estar en que nosotros jugaremos sin ningún tipo de presión, con la máxima energía durante los 40 minutos y que pase lo que tenga que pasar. No debemos tener ningún miedo, porque la presión la tienen ellos.

¿Qué tiene Gran Canaria que le ha enamorado tanto a usted como a su familia?

Las palmeras, la playa, el clima y la gente. Todo el mundo está sonriendo por la calle, tanto a mi mujer como a mí nos hablan los aficionados del equipo. El ambiente que se respira en la Isla. Nos encanta vivir en Gran Canaria.

«En un mundo ideal, tanto a mi familia como a mí nos gustaría poderme retirar en el Granca»

Existen muy pocos deportistas profesionales que interactúen con los aficionados a través de las redes sociales. ¿De dónde le viene esa pasión y qué busca siendo tan activo en sus redes?

Comencé a aficionarme a las redes sociales en mi época universitaria. Interactuaba con todos los aficionados y con mis compañeros. Cuando posteriormente me convertí en profesional, seguí haciéndolo de manera natural; siempre he sido así ; me encanta conseguir que los aficionados se sientan parte del equipo.

¿Qué importancia le da a ser espectacular y ofrecer un show a los aficionados cuando está jugando en la cancha?

Mi objetivo es ganar, pero siempre me he caracterizado por tener un estilo de juego, desde joven, en el que me gusta hacer jugadas espectaculares. Los aficionados lo agradecen, porque ellos vienen a ver un espectáculo; en muchas ocasiones, un pase o un tiro espectacular consigue meterles más todavía en el partido.

Es el jugador con mejor valoración y el máximo anotador del equipo, aunque sus porcentajes de acierto no son de los mejores. ¿Se debe a que no siempre escoge la mejor opción a la hora de tirar, o por la asunción de un excesivo riesgo en determinadas jugadas en los partidos?

Cada año intento trabajar en mi selección de tiro para mejorar mis porcentajes de acierto. Pero todos los entrenadores y los equipos en los que he estado hasta ahora, incluido el Granca, saben que soy un anotador compulsivo y de garantías. Al final, el acierto o el fallo es una cuestión de rachas; me caracterizo por ser un jugador que tiene una gran confianza en su tiro, independientemente de si en un partido estoy más o menos acertado.

Con tanto jugón en este Granca, usted, AJ Slaughter y Kenny Chery, ¿hay balones suficientes para que estén los tres contentos en la pista?

Me encanta cuando jugamos con tres bajitos. No es algo muy habitual en Europa, pero se ha demostrado que los tres sabemos jugar muy bien juntos, anotar y compartir la bola.

Recientemente, Porfi Fisac, su entrenador, reconocía públicamente que sentía que su etapa en Gran Canaria estaba llegando a su fin. ¿Cómo han tomado sus palabras en el vestuario?

No es algo de lo que hayamos hablado en ningún momento en el vestuario. Estamos focalizados en hacer nuestro trabajo, aunque lógicamente somos humanos. Continuamente salen muchos rumores, no solo de Porfi, pero lo único que importa en estos momentos es que todos tenemos contrato con el club y tenemos que cumplir con nuestro trabajo hasta el último día.

¿Qué le falta al Granca para ser más regular en su juego, sobre todo en la ACB, y así poder estar en la Copa y no sufrir tanto para meterse en el Playoff?

Puede ser un tema de mentalidad. En ocasiones, con los equipos grandes, no nos enchufamos lo suficiente para jugar contra ellos; y en los partidos en los que damos por sentado que vamos a ganarlos, bajamos nuestro rendimiento. En esta temporada éramos líderes en nuestro grupo de la Eurocup y nos eliminó un equipo con el que a priori no se contaba demasiado; es algo que nos debe de servir para aprender que debemos mostrarnos más regulares en cada partido para evitar caer eliminados, como sucedió esta temporada.

¿Tenemos Dylan Ennis para rato en Gran Canaria?

Por lo pronto, lo que es 100% seguro que el año que viene seguiré en Gran Canaria. Mi mujer, mi familia y yo estamos encantados en la Isla. En un mundo ideal, donde el trabajo no tuviera tantas vertientes, me retiraría aquí sin dudarlo. Esto es deporte profesional y siempre pueden pasar muchas cosas en el futuro que uno no siempre puede controlar, y que resultan del todo inevitables.