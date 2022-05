Kenny Chery, base del Gran Canaria: “Estoy convencido de que vamos a ganar al Barça”

Hungría, Francia, Rusia y España, ¿Qué liga de todas en las que ha jugado es la que prefiere?

Las cuatro son competiciones muy potentes, pero de todas ellas sin duda me quedo con la ACB, porque de todas ellas es la mejor a la hora de la preparación tanto física como mental y la experiencia de los jugadores que juegan en ella. Todo eso hace que se diferencie del resto y que sea la mejor.

¿Qué importancia tuvo la presencia de Fisac en el equipo para que se decantara por la oferta del Granca?

Fue una decisión muy fácil para mí y desde luego el que Porfi Fisac fuese el entrenador fue un factor determinante en mi decisión de firmar por el Gran Canaria. También fue importante la presencia en el equipo de jugadores que ya conocía anteriormente como era el caso de Miquel Salvó o de Dylan Ennis. Tenía la esperanza de que me llamara un club del nivel del Granca y la verdad es que no lo dudé.

¿Qué le ha pedido Porfi Fisac?

Tenía un rol muy diferente en mi último equipo, el Avtodor Saratov, pero desde el primer momento me pidió energía en defensa y que con el transcurso de los partidos poco a poco iría pidiéndome más en ataque, porque era consciente de que llegaba a un equipo que ya estaba rodado y al que tenía que adaptarme. Creo que lo he hecho bien y que el entrenador está contento conmigo.

Hace unas semanas Fisac afirmó que estaba sorprendido por su aportación en defensa, pero que le veía algo cohibido en ataque, porque respetaba demasiado el rol de otros compañeros como Ennis, AJ o Albicy. ¿Qué piensa al respecto de esas palabras?

Sabía que venía en principio con un rol más defensivo y a un equipo que contaba con tres de los mejores exteriores de Europa, en un equipo que estaba jugando al más alto nivel en la Eurocup y que estaban creciendo en la ACB. Tenía que encontrar mi hueco y probablemente es cierto que al principio estaba algo más cohibido o era menos protagonista en ataque, pero sabiendo que donde iba a tener mi oportunidad de contar minutos era con mi aportación en defensa. Las oportunidades en ataque sabía que me irían llegando más adelante.

Tuvo que salir de Rusia con motivo del conflicto bélico con Ucrania. ¿Cómo vivió allí esas primeras semanas antes de salir del país?

Fue muy complicado porque cuando comenzó el conflicto me encontraba jugando en Rusia y la verdad es que nos encontrábamos haciendo una buena temporada tanto en Europa como en la Liga rusa, pero en el ambiente se veía que la situación se estaba complicando, los jugadores hacíamos muchas preguntas al respecto, sobre todo los extranjeros sobre lo que iba a suceder. Cuando estalló el conflicto me encontraba jugando las ventanas FIBA con Canadá y la verdad es que no fue fácil. No se puede contradecir los planes de Dios y todo sucede por un motivo y yo ahora me encuentro en Gran Canaria, donde estoy muy feliz.

Sin entrar en temas políticos, ¿ve justo que los deportistas y los clubes rusos estén pagando con su exclusión de las competiciones internacionales por culpa del conflicto bélico con Ucrania?

No tengo una opinión formada al respecto, porque al final para ser justos tendríamos que ponernos en la situación concreta de cada uno de los implicados. Está claro que en el caso del baloncesto equipos top como el CSKA, el Zenit o el Unics Kazan, su ausencia perjudica la competitividad de las distintas competiciones europeas, pero por otro lado, tenemos que ponernos también en la situación de las personas que están sufriendo, que son las más importantes al final.

¿Qué vestuario se ha encontrado en Gran Canaria?

Cuando llegué me encontré con un vestuario con mucha energía, con mucho positivismo, conocía a muchos de mis compañeros, aunque nos hizo mucho daño la derrota en Eurocup ante el Andorra y vi a muchos compañeros afectados por aquello. Hemos trabajado para recuperar aquella chispa para poder hacer algo especial en lo que queda de temporada.

Aunque la temporada no ha terminado, han empezado los rumores de entradas y salidas de jugadores, del entrenador, ¿todo esto afecta al vestuario? En su caso concreto, ¿le gustaría continuar en el Granca la próxima temporada?

Es cierto que hay muchos rumores, pero intento no escuchar demasiado y controlar lo que puedo hacer tanto dentro como fuera de la pista. Los fans me han acogido con los brazos abiertos, me gusta interactuar con ellos y creo que tenemos una relación muy bonita. Si se presenta la oportunidad de seguir aquí estaría encantado de quedarme la temporada que viene.

El Barça llega a este primer partido del playoff del viernes herido tras caer en semifinales de la Final Four ante el Real Madrid. ¿Hubieran preferido a un rival que llegase a la cita como campeón de la Euroliga?

Particularmente prefiero enfrentarme a un Barça herido, porque lo van a dar todo, van a sacar todo lo que tienen dentro y pienso que nos va a venir bien, porque nos va a obligar a sacar lo que tenemos dentro y que durante la temporada no hemos sido capaces de sacarle. Nos estamos preparando para este gran reto ante un Barça muy agresivo.

¿Al Barça puede afectarles psicológicamente esa derrota en la Euroliga como a ustedes les afecto la derrota en Eurocup ante el Andorra?

A nosotros nos afectó aquella derrota más de la cuenta, estuvimos un largo tiempo lamentándonos por esa derrota. En el caso del Barça a lo mejor ha pasado un par de días fastidiados, pero después activaron el chip porque son todos ellos jugadores con experiencia NBA o en equipos top europeos y creo que ya han olvidado esa derrota.

¿Qué partido espera en el Palau este viernes?

Espero un Barça muy agresivo y por esa razón debemos de mostrarnos muy agresivos en ese partido, si igualamos su energía durante los 40 minutos tendremos una posibilidad de sorprenderles en su casa. Cualquier cosa puede pasar en un partido de baloncesto. Lo que no podemos es tomarnos ni un segundo de respiro ante ellos.

En el vestuario, ¿qué importancia le dan a este primer partido de la eliminatoria de cara a poder tener opciones de clasificase para las semifinales?

Es un partido importantísimo para nosotros porque puede ser clave en la eliminatoria. Es cierto que tanto si ganas como si pierdes tenemos una oportunidad más para igualar la eliminatoria en nuestra casa en caso de perder ese primer duelo.

El pasado sábado la UD Las Palmas logró llenar el estadio de Gran Canaria en su partido trascendental con el Oviedo, ¿qué hace falta para que el domingo en ese segundo partido del playoff también se logre llenar el Arena para recibir al Barça?

Incluso en los momentos en los que no hemos dado nuestra mejor versión, nuestros aficionados siempre han estado ahí apoyándonos. No podemos pedirles más. Creo que es importante que sepan que vamos a darlo todo por el nombre que tenemos en el pecho, por la Isla y por todo lo que representamos. Les pediría que vengan el domingo para que puedan ayudarnos y comprobarlo en primera persona.

¿Qué porcentaje cree que tiene el Granca para clasificarse para la siguiente ronda?

Soy consciente de que todas las apuestas están en nuestra contra y no soy una persona a la que le guste dar porcentajes, pero si me preguntan lo que pienso, creo que vamos a ganar en un 100%, porque confío en nuestros compañeros y en el trabajo que hemos estado haciendo, así que creo que vamos a ganar.