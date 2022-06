Dylan Ennis, embajador grancanario

«Gran Canaria gracias por hacerme vivir una vida que solo creía que existían en las películas. Poder despertarme, dar un paseo bajo el sol mientras disfruto del sonido del agua del océano golpeando las rocas. ¡Esto es una verdadera bendición! Mi vida se ha convertido en un verdadero sueño y esto muy agradecido por ello». No es el eslogan de cualquier spot publicitario que pudiera lanzar la consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, sino las palabras con las que se expresa Ennis al respecto de la isla que le ha acogido como si de un pibe de la Isleta se tratase.

El arraigo que está sintiendo Ennis con la Isla le ha llevado a enraizarse con el barrio de Mesa y López, donde habita el jugador y en el que cualquier viandante que se precie en el día a día le puede ver junto a su entrañable familia por las calles capitalinas.

Amiyah, su hija mayor; Chance, su hijo menor; y Megan, su esposa, conforman el núcleo familiar que tanto cariño arroja por sus poros en la Isla. En cada partido que se disputa en el Arena la primogénita concentra las miradas de los aficionados y ella les corresponde con su infinita sonrisa.

Para Dylan es «la jefa» de la familia y como ya dejó claro en una entrevista con LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS en el mes de febrero: «Algunos creen que yo soy la estrella de la familia, pero para nada. ¡Es ella! Voy por la calle y la gente le pide fotos porque la conocen de Instagram. Le encanta compartir momentos con ellos. Ella es así y la gente le adora tal como es».

Incluso quedó más que demostrado que la pequeña es una insular más cuando el 30 de mayo, el Día de Canarias se vistió con el traje de típica para acudir al colegio.

Tanto arraigo que en abril también hizo público cómo construyó una minipiscina en el balcón de su vivienda y adjuntó el mensaje: «Todo el mundo sabe que a mi y a mi familia nos encanta vivir en Gran Canaria, así que queremos que a nuestros hijos les encante mucho más».

Megan también se muestra activa a través de sus redes sociales y deja claro su acomodación a la Isla cada vez que publica alguna imagen disfrutando junto a sus hijos en los distintos parajes de Gran Canaria. «En la playa en enero, no puedo tener ninguna queja de estar aquí», recitó en una foto en Las Canteras, la playa en la que los cuatro miembros de la familia acuden siempre que pueden.

Pero la implicación de Dylan no va solo a través de sus redes sociales. En el día a día es una persona cercana con los aficionados y miembros del entorno del Granca. En cada partido se le puede ver como conecta a la perfección con la grada y de vez en cuando celebra con ellos alguna jugada incluso chocándoles la mano , lanzándoles algún guiño o haciéndose selfies a la conclusión de los partidos, como quedará en el recuerdo cuando en Liubliana se acercó a un grupo de estudiantes de Erasmus para agradecerles el apoyo en el partido frente al Cedevita.

Recientemente Ennis también fue el encargado de reconocer la labor de los voluntarios del Granca. El canadiense les hizo entrega de distintos obsequios del club y les devolvió el agradecimiento en nombre de la plantilla.

Misma gratitud que tuvo Dylan con un grupo de afortunados que pudieron hacerse con cuatro pares de zapatillas que el jugador quiso entregar a sus seguidores y que recogieron con la mayor de las ilusiones.

La última de las facetas mediáticas en las que se ha visto metido Dylan ha sido a través del micrófono de Movistar Plus+, plataforma que tiene los derechos televisivos de la Liga Endesa y para el que se puso a disposición de hacer la previa del tercer partido de la final entre el Real Madrid y el Barça.

«Soy el nuevo comentarista», intentó decir Ennis con su español del que ya ha prometido aprender y comenzar las clases para comunicarse mejor con la Isla.

Uno más de la UD Las Palmas





En la noche más mágica en cuanto a expectación de público asistente a un evento deportivo que se haya vivido en Canarias, con la disputa del partido de vuelta de la semifinal del playoff por el ascenso de la Liga SmartBank a la Liga Santander entre la UD Las Palmas y CD Tenerife, Dylan Ennis estuvo presente como un aficionado más del equipo amarillo. El escolta claretiano movió cielo y tierra para conseguir dos entradas -antes existía un convenio entre los dos clubes que ya no permanece vigente- para no perderse el derbi en el Gran Canaria y finalmente pudo acudir gracias a un servicio de LaLiga que facilita la presencia de personas VIP a los estadios. Allí acudió ataviado con su camiseta amarilla junto a su esposa Megan para alentar a la UD. No pudo ver un triunfo amarillo, pero vivió una noche especial. | D. R.