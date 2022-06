Los Cavaliers eligen a Khalifa

Se hizo de rogar el nombre de Khalifa Diop sonara en las cuatro paredes del Barclays Center de Brooklyn, lugar en el que celebró durante la madrugada del jueves a ayer el Draft de la NBA. Hasta la elección 39 que tenía en posesión los Cleveland Cavaliers nadie se interesó en decantarse por el canterano del Granca, que después de estar durante las últimas semanas realizando entrenamientos con distintas franquicias para exhibir sus cualidades sobre la cancha se queda en la segunda ronda del proceso, lo que no le garantiza un contrato con ningún equipo de la competición norteamericana.

Por tanto, los Cavaliers ahora poseen única y exclusivamente los derechos de Diop en caso de que el canterano algún día llegue a jugar en la NBA. Cuestión que está en el aire por el momento. En este minuto de la ecuación el jugador sigue perteneciendo al Gran Canaria dado que mantiene contrato en vigor con la entidad insular hasta 2025 y en caso de que los agentes del senegalés quieran colocar a su jugador lejos de la estructura de Siete Palmas deberán convencer al equipo que lo quiera de que pase por la caja claretiana.

La cláusula de Khalifa, tal y como aseguran desde el club, se cifra en torno a unos 750.000 euros. «Un poco más si ficha por un equipo de la NBA y un poquito menos si es en Europa», admiten desde las oficinas insulares para que todo el que quiera fichar al pívot deba abonar la cantidad estipulada en su cláusula de salida.

Con la incógnita de si los Cavaliers querrán hacerse con sus servicios para la próxima temporada de la NBA, sueño que el jugador quiere cumplir y por el que le costaría menos abandonar la Isla, el Valencia Basket aparece en escena para intentar hacerse con la ficha del africano para reforzar su plantilla de cara a la campaña 2022-23 que va a disputar la Euroliga después de que la ECA otorgara una wildcard –una invitación– al conjunto taronja.

Así, y tal y como confirmara Willy Villar el jueves pasado durante la presentación de Jaka Lakovic, la intención de los agentes de Khalifa es la de que el jugador la próxima temporada no vista la camiseta amarilla. «Las posibilidades de que continúe en el equipo la próxima temporada son mínimas independientemente del puesto en donde acabe en el Draft. Si no va a la NBA la idea es que ejecuten la cláusula de salida», remarcó el director deportivo del Granca.

El flotador se hunde

Las esperanzas depositadas por parte de la directiva del Granca, con Enrique Moreno al frente y como trasladó en el último consejo de administración del club, era la de paliar el agujero económico que volverá a arrojar un año más el ejercicio del club, superior al millón de euros, con la venta de sus tres canteranos más cotizados: Khalifa Diop, Olek Balcerowski y Jean Montero.

Por lo pronto, ese flotador económico en lo que respecta a los intereses que muestren las franquicias NBA por los tres se ha terminado de hundir. El único que mantiene opciones reales de calzarse un jersey norteamericano es Khalifa, pues ni Olek ni Montero fueron elegidos por ninguna franquicia en el Draft de ayer.

El polaco incluso había bajado los brazos después de haber realizado el mismo proceso de entrenamientos con varios equipos de la competición americana y descartar a última hora la invitación que tenía para presenciar el Draft en el pabellón de Brooklyn después de vislumbrar que no sería elegido. Con esa perspectiva, Balcerowski hizo el petate y se trasladó hasta Polonia para concentrarse con su selección nacional y encarar la preparación de la inminente ventana FIBA.

Mientras Montero, que la pasada temporada se marchó cedido a la Overtime League, ha quedado claro que su apuesta no le ha salido tal y como deseaba pues su nombre no fue pronunciado en ninguna de las 60 elecciones determinadas en el Draft. Algunos expertos en la competición norteamericana apuntan a que el dominicano intentará negociar un contrato temporal con los New York Knicks, pero tendrá que ponerse primero de acuerdo con el Granca, dado que el club insular sigue manteniendo sus derechos como jugador.

Banchero, número 1

Los Orlando Magic apostaron por Paolo Banchero, de Duke, como primera elección del Draft. Nacido en Seattle, con raíces italianas, rompió los pronósticos que veían al alero Jabari Smith favorito para ser elegido con el número 1 y que finalmente se tuvo que conformar con la tercera posición, elegido por los Houston Rockets y por detrás de Chet Holmgren, seleccionado por Oklahoma City Thunder.