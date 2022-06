Jaime Fernández: «Sé que a Jaka Lakovic le gusta mi juego»

«Es un jugador al que conozco muy bien, y tengo una gran opinión. Es una opción que nos resolvería muchas cosas, pero no sé si será posible». Estas palabras salían de la boca de Jaka Lakovic en su presentación, la pasada semana, como nuevo inquilino del banquillo de CB Gran Canaria, cuestionado sobre el interés del club claretiano de pujar por hacerse con los servicios de Jaime Fernández, base-escolta del Unicaja Málaga, para la próxima temporada.

Y los piropos del entrenador del tuvieron ayer respuesta por parte del jugador, ahora concentrado con la selección española en Zaragoza para afrontar los próximos partidos de la nueva Ventana FIBA. «Sé que a Jaka Lakovic le gusta mi juego. Lo sé desde que él era entrenador en el Ulm alemán. Es un buen entrenador y conoce muy bien la ACB y también me conoce muy bien a mí. Agradezco sus palabras del otro día», apuntaba el madrileño en los micrófonos de Radio Marca Málaga.

En su intervención, Jaime Fernández, por el que también se interesa el Lenovo Tenerife, aprovechó para resumir cuál es su contractual con el club malagueño y los presagios sobre su continuidad o no en el equipo cajista.

«No tengo mucha información sobre mi futuro. Tuve una conversación con Juanma Rodríguez -el director deportivo del Uni caja- cuando acabó la temporada. No se me habló de mi futuro. A día de hoy no he hablado con nadie del club. Creo que están buscando otras opciones por lo que veo en la prensa. Es lícito y no hay ningún problema. Mi sensación es que no seguiré en el Unicaja. Por lo que yo veo creo que no piensan en mí. Pero es verdad que no puede decir mucho porque no tengo mucha información», señalaba el base-escolta madrileño.

No quiere saber de rumores

En cuanto a su futuro inmediato, si es fuera del Unicaja, Jaime Fernándezno dejó muchas pistas: «Ahora estoy centrado en la selección. Le he dicho a mi agente que cuando haya algo que me avise. De momento pertenezco al Unicaja, que me puede poner en la lista de tanteo. Cuando deje de pertenecer al Unicaja, si hay algo real, mi representante me avisará. No quiero saber nada de rumores».

Jaime Fernández entiende el volantazo que el club malagueño quiere dar en su proyecto para el nuevo curso: «Entiendo el cambio de ciclo después de una temporada mala. Hay que aceptarlo y pasar página. No hay nada que reprocharle. Lo que yo puedo pensar es indiferente. Yo soy jugador, juego y esto es lo que hay. Todo puede cambiar de todas formas».

El madrileño aprovechó para volver a mostrar su cariño por el club y la ciudad. «Soy un enamorado de Málaga y del Unicaja, pero supongo que es algo normal en otros sitios. Si hay que cambiar de aires, no pasa nada», reiteró.

Pustovyi, adiós

Desde Murcia dan por hecho el fichaje del pívot del Granca Artem Pustovyi por el UCAM. El periodista Paco Basanta informó ayer que los universitarios han realizado una importante oferta económica y el jugador la ha aceptado. Podría oficializarse mañana.