Khalifa quiere seguir, pero el Gran Canaria no se estira

El futuro de Khalifa Diop sigue añadiendo capítulos al serial que convierten al pívot en protagonista de una de las serpientes del verano en el baloncesto español. Su fichaje por el Valencias Basket, un día es que sí y otro, que no. Altas cláusulas, porcentajes en el traspaso de los representantes, negociaciones... El tema tiene todos los ingredientes de un culebrón.

Cuando la salida del Granca del canterano estaba muy cerca, ahora parece que la situación varía, aunque eso no quiere decir que no se acabe produciendo su marcha. El jugador, una vez que los Cleveland Cavaliers -equipo que lo eligió en el draft- decidieron no ofrecerle un contrato en la NBA para la próxima campaña y prefiere que se siga fogueando en Europa, pretende seguir vistiendo de amarillo este curso que viene.

La razón es que no se ve teniendo un rol importante en la plantilla de un conjunto de la Euroliga como el Valencia Basket a las órdenes de Álex Mumbrú, el nuevo técnico taronja. Pero eso sí, tampoco está dispuesto a quedarse a cualquier precio. Y lo que le ofrece ahora mismo el Granca no está a la altura de los deseos del pívot.

Así las cosas, los representantes del senegalés, cuyas pretensiones en cuanto a comisiones de un posible traspaso también frenan al Valencia Basket, además de la alta cláusula de salida del Gran Canaria, esperan que la entidad claretiana suba la puja por el jugador para que este siga en la Isla.

Por otra parte, el hasta ahora amarillo Dylan Ennis, a quien le quedaba otra temporada en el club y este le comunicó que no cuenta con él, parece que encamina sus pasos hacia el baloncesto turco definitivamente. De hecho, ayer, desde tierras otomanas se anunciaba que el exterior tiene una seria oferta del Galatasaray.