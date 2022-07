El Granca se mueve con sosiego en el mercado

A pesar de que está siendo un verano tórrido en lo climatológico, la temperatura del mercado estival en la ACB. aún, se puede catalogar de primaveral a estas alturas del mes de julio. Salvo excepciones como por ejemplo el Real Madrid, Barcelona, UCAM Murcia, Lenovo Tenerife, Valencia Basket o Unicaja, el resto de clubes se mueve con cierto sosiego. Entre ellos, el CB Gran Canaria, que en cuanto a la incorporación de nuevos jugadores se refiere únicamente ha anunciado el fichaje del base internacional Ferran Bassas.

Aparte de la incorporación del nuevo técnico, Jaka Lakovic, y las renovaciones del director de juego francés Andrew Albicy y del interior canterano Khalifa Diop, que en la entidad consideran un refuerzo más por conseguir atar a una pieza codiciada en el mercado después de su elección en el Draft de la NBA por los Cleveland Cavaliers, el Granca se mueve con pies de plomo a la hora de concretar los dos o tres movimientos que se plantea hacer, en un principio, el equipo amarillo para completar una plantilla competitiva de cara a la nueva campaña 2022-23.

Y en ello trabajan el nuevo entrenador y el director deportivo de la entidad, Willy Villar, para buscar refuerzos que apuntalen tanto el juego exterior como el interior. En este último caso, todavía resta por resolver el futuro del veterano Oliver Stevic, que no está descartado para formar junto al ya mencionado Khalifa y a Olek Balcerowski como pívots claretianos de cara al curso que viene.

Las piezas del puzle

Con Andrew Albicy y Ferran Bassas como directores de juego, con la polivalencia de AJ Slaughter entre el puesto de escolta y de base, con Nico Brussino y Miquel Salvó de aleros, con John Shurna de ala-pívot y con las dos torres de la casa confirmadas -serían tres si sigue Stevic-, más la irrupción en el primer equipo de los canteranos David Mutaf (escolta) y Rubén López de la Torre (ala-pívot), la idea que se plantea la dirección deportiva es afianzar el plantel con dos o tres fichajes más. También está la situación de Jovan Kljajic, que lo más probable es que vuelva a salir cedido como en las ultimas campañas.

A estas alturas del verano, la tranquilidad aparente del CB Gran Canaria no desentona con la forma de actuar de la mayoría de sus rivales de la Liga Endesa en esta época estival, pues salvo los casos de clubes como el Real Madrid, Barcelona, UCAM Murcia, Lenovo Tenerife, Valencia Basket y Unicaja, son bastantes los equipos que no se han lanzado de forma abierta a completar sus plantillas sin esperar a ver cómo se van desarrollando las operaciones en un mercado en que no ha alcanzado el centenar de operaciones entre fichajes y renovaciones. Sin prisas, pero tampoco sin pausa, porque avanzan los días y la pretemporada está casi a las puertas.