Día uno en la oficina del nuevo Granca de Jaka Lakovic, en la que el técnico esloveno dirigió a sus hombres en la Sala Club del Arena, al estar ocupada la pista central por la selección española que disputará mañana su tercer encuentro de preparación ante Lituania (18.30 horas).

En la primera sesión preparatoria se ausentaron los internacionales Khalifa Diop, Olek Balcerowski, Nico Brussino y Vítor Benite, además de Víctor García, como miembro del cuerpo técnico de la selección española.

Andrew Albicy y AJ Slaughter, presentes en la sesión, no se ejercitaron con el resto del grupo. Al respecto, Lakovic señaló que el base francés "está algo tocado, pero trabajando algunas cosas en pista con mucha precaución, aunque todos somos optimistas respecto de su presencia en el Eurobasket con Francia". Igual de optimista se mostró en el caso del combo polaco, del que aclaró que "AJ tiene un problema de tobillo, pero no es nada serio, aunque se quedará unos días más aquí para seguir con su tratamiento y en principio se incorporará después a la selección polaca para jugar el Eurobasket". Damien Inglis tampoco se ejercitó con sus compañeros, aunque el francés no tiene ningún problema físico, aunque deben de esperar a tener el ok del Hospital Perpetuo Socorro tras realizar su reconocimiento médico, para poder incorporarse con normalidad al resto del grupo.

La falta de efectivos se ha solventado con la presencia de hasta cinco jugadores del filial amarillo -Miguel Serrano, Gerardo Pérez, Adrián del Cerro, Alberto Redondo y Aitor Etxeguren- que ayudarán al primer equipo durante estas primeras semanas de pretemporada.

En cuanto a sus primeras impresiones, Lakovic señaló que "he encontrado bien a los jugadores, con muchas ganas, muy motivados, como siempre suele ser durante la primera semana de trabajo, aunque intentaremos que esa motivación se mantenga durante las próximas semanas".

El técnico esloveno lamentó la ausencia de hasta seis jugadores que "son importantes en la plantilla, lo que unido a la presencia de un nuevo entrenador, de una nueva filosofía de juego", sin duda dificulta su trabajo al quedarles "como máximo 10 días para preparar el primer partido de liga", si bien rehusó utilizar esta circunstancia como excusa, resaltando que "es un problema, pero todos los equipos estamos igual y contamos con jugadores experimentados que conocen la liga y eso nos darán plus a la hora de preparar la temporada".

"Estamos contentos con la plantilla que hemos confeccionado, pero todo está en papel, es ahora cuando comenzaremos a trabajar e iremos viendo como salen las cosas, porque contamos con jugadores con experiencia en la liga, con mucha calidad y algunos que ya se conocen y que habían jugado juntos antes, es algo con lo que contamos y nos hace más fácil hacer el equipo y preparar la táctica", valoró el nuevo inquilino del banquillo claretiano. En su opinión el plantel confeccionado por Willy Villar para la presente campaña es "una plantilla equilibrada, que en varias posiciones se complementan muy bien, tenemos tiradores que pueden meter desde fuera, tenemos amenaza interior con Damien Inglis jugando de cuatro, tenemos maestros en el bloqueo directo como son Bassas, Albicy, Slaughter e incluso Benite y todo esto nos dará posibilidades de abrir el campo y tener amenaza tanto dentro como fuera".

Lakovic evitó marcar un objetivo de partida concreto, centrándose en "trabajar mucho y bien para construir un equipo mental y físicamente fuerte", mostrándose ambicioso pero sin salirse del partido a partido, "queremos competir e intentar ganar cada partido", se reafirma el preparador amarillo para el cual "el siguiente partido siempre es el más importante, especialmente en la ACB donde no hay partidos fáciles", por lo que considera que "tendremos que estar en alerta roja en cada partido y en cada entrenamiento".

Por último, el nuevo entrenador claretiano asume con resignación el que será su debut liguero ante su exequipo como jugador, el Barça (30 de septiembre, 20.30 horas), encuentro que espera que sea "muy difícil y atractivo", pero que afrontarán sin renunciar a nada a pesar de la entidad del rival, "con mucha ilusión por demostrar que podemos competir con cualquiera".