Rosi Sánchez, en el limbo

Cinco años después, el CB Gran Canaria manda a la directora de la sección femenina al paro. El Herbalife, como todavía se denominan los conjuntos de la cadena filial de la entidad claretiana, tiene apartada a Rosi Sánchez, la arquitecta del proyecto que se inició en 2017 cuando absorbieron al CB Pintadera en su seno.

¿Cuáles son los motivos que han llevado al Granca a prescindir de su máxima responsable? Esa misma pregunta es la que ella se hace en estos momentos, después de un mes y veinte días en los que la leyenda de la canasta haya dicho «basta» al estar en el paro laboral sin que le hayan trasladado un motivo de peso por el que no pueda continuar con su labor.

«Ahora estoy buscando trabajo porque tengo una familia. La única versión que tengo es la del presidente Enrique Moreno, que me informa de que sin la firma del consejero de Deportes del Cabildo, Francisco Castellano, él no me puede renovar», indica la internacional por España en 121 partidos.

En esta misma línea, la ya exdirectora de la sección femenina afirma que ha trasladado su petición para que Castellano le exponga los motivos por los cuáles se opone a completar la firma junto a la de Moreno de una renovación que se avanzó en junio y que ahora está paralizada.

«No entiendo esta postura porque el consejero no me conoce personalmente y la parte deportiva del club está contenta con mi trabajo. Pero nadie se ha preocupado sobre mi situación», añade Rosi Sánchez.

Trasladado el brete al Cabildo, el consejero del área deportiva ha declinado dar su opinión al respecto. «No se van a hacer declaraciones sobre este asunto en la jornada de hoy [por ayer]», respondieron desde la consejería.

La entrenadora de los equipos femeninos del Herbalife cuenta con el apoyo del área deportiva de cantera del conjunto claretiano en el que impera un lema: «Ofrecemos jugar a 130 chicas que no quiere ir a otro sitio».

Cuestionada sobre esta idea, Sánchez aclara: «El proyecto del Herbalife no es solo ganar, eso es parte de la competición, pero intentamos que las niñas de Gran Canaria sean respetadas en una cancha y que puedan jugar en igualdad de condiciones».

Así pues, y después de que el equipo junior jugara la fase de eliminatorias del Campeonato de España de este verano, la exjugadora resalta que este crecimiento puede estar suponiendo un problema. «La idea que yo traslado es que todas pueden jugar y otras podrán alcanzar el nivel que tuvimos Lourdes [Peláez] o yo», subraya.

Sin embargo, Rosi no da el brazo a torcer y cree que incluso con la postura que han adoptado un grupo de padres para ella continúe al frente del equipo, pueda producirse esa renovación. «No pierdo la esperanza de seguir en el proyecto pero con unas líneas de respeto que queden claras», sentencia.