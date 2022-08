Aitor Etxeguren: "España tiene una de las mejores canteras del mundo"

Después de ser fichado por el Casademont Zaragoza y ser cedido las dos últimas campañas al Cáceres y al Huesca, ¿por qué eligió la opción del Granca para proseguir con su carrera deportiva?

Acababa contrato con el Zaragoza y estaba buscando un equipo con cantera ACB en el que pudiera tener la oportunidad de subir al primer equipo y que contase con las instalaciones y los medios necesarios para poder seguir mejorando como jugador. Me llamó el Gran Canaria y me ofreció poder estar en el proyecto LEB Plata, con opciones de subir al primer equipo cuando fuese necesario. La propuesta me gustó mucho y les dije que sí.

Debutó con el primer equipo del Zaragoza a los 16 años en la Champions League, ¿cómo vivió esa experiencia siento tan joven?

Para un chaval como yo que había llegado a Zaragoza con ese objetivo fue un sueño cumplido. No podía estar más agradecido por la oportunidad que me brindaron, sobre todo Porfi Fisac, que era el entrenador del primer equipo aquella temporada y fue una oportunidad que nació del esfuerzo y del trabajo que realicé durante toda esa temporada, yendo todos los días a entrenar, doblando con los dos equipos y fue un día inolvidable.

¿Cuál va a ser su rol durante esta pretemporada en el primer equipo?

Mi rol estará centrado en el trabajo defensivo, ayudar en los rebotes, en los bloqueos, tapones debajo del aro y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Todo lo que me diga el entrenador intentaré hacerlo para poder seguir entrando en la dinámica del primer equipo.

¿Dónde se siente más cómodo, de cuatro o de cinco?

Ultimamente estoy jugando más de cinco, aunque es cierto que este año uno de mis objetivos es el de mejorar mi juego exterior y el tiro, defender más abierto, aunque de momento me siento más cómodo al cinco, pero ojalá pueda ayudar en las dos posiciones.

¿Cómo ve la apuesta que está haciendo el club por dos pívots jóvenes como son Khalifa Diop y Olek Balcerowski?

El club no solo esta temporada sino también en las anteriores, suele mirar hacia la cantera, no solo en los casos de Khalifa y de Olek, sino también de Rubén López De la Torre y de David Mutaf, además del resto de canteranos. Es una plan de futuro, más que de presente y tiene muy buena pinta en mi opinión.

¿Cómo han sido estos primeros entrenamientos con Jaka Lakovic y con Gaby Alonso?

De momento solo he entrenado con el primer equipo y ha sido un poco como todos los años anteriores en los otros equipos, comenzando a trabajar un poco sin balón, para volver a coger el ritmo, corriendo sobre todo y están siendo unos días duros, pero que cumplen con esa labor para ir cogiendo ritmo y mejorar como equipo.

¿Qué le parece la plantilla que se ha conformado para competir en una liga tan exigente como es la ACB?

Faltan muchos jugadores que están concentrados con sus selecciones de cara al Eurobasket, pero lo que es la base me parece un gran equipo, con muy buena actitud en todos nosotros, que trabajamos muy bien y con buena química, que es lo más importante al final.

¿Cómo es Jaka Lakovic en las distancias cortas?

Le conocía como jugador, aunque nunca le había visto entrenar y me está gustando mucho. Es un entrenador muy intenso, que siempre intenta ayudarte lo máximo posible, habla contigo tranquilamente para explicarte todos los detalles y eso es algo que se agradece.

¿Qué objetivos se marca a corto, medio y largo plazo?

Este año mi objetivo es entrar en los planes del primer equipo lo máximo posible y poder mejorar en todas las facetas de mi juego con el filial para que el año que viene tener esa opción de poder dar el salto definitivo.

Una medalla de oro en un mundial júnior cambió para siempre el baloncesto español con aquella generación dorada, el oro que ustedes ganaron recientemente en el Europeo sub 20, ¿qué se puede esperar de esta nueva generación que viene pegando fuerte desde las categorías inferiores de las distintas selecciones, tanto masculinas como femeninas?

Se ha visto claramente este verano que España tiene una de las mejores canteras del mundo, los jóvenes tenemos mucha calidad y es algo que se va a poder ver en los años venideros en los que muchos jugadores y jugadoras van a poder dar el salto a la ACB, a la Liga Femenina Endesa, a la NBA y a otras competiciones importantes. Es algo que se está viendo, la gente joven española está teniendo oportunidades y tienen la calidad suficiente para subir a los primeros equipos. En las selecciones españolas siempre han tenido mucha disciplina, mucho trabajo y esa es la clave del éxito que estamos teniendo en todas las categorías.

"El partido más complicado del Europeo fue el de la semifinal ante Israel, pero España nunca baja los brazos"

¿Qué siente uno cuando le cuelgan del cuello una medalla de oro?

Fue una sensación que no puedo explicarla con palabras. Íbamos al Europeo con expectativas de poder ganarlo, porque teníamos un buen equipo, pero en ese momento en el que me vi en el podio después de la final, estaba muy emocionado y me duró varios días esa emoción, fue increíble. Es algo que no voy a olvidar nunca.

¿Cuál fue el partido más complicado en todo ese Europeo sub 20?

El mas complicado de todos pienso que fue la semifinal contra Israel, que en mi opinión era el segundo mejor equipo del torneo. Era muy buen equipo, con jugadores de mucha calidad, pero supimos sacar el partido y nunca dejamos de luchar por muchos puntos que fuéramos por debajo en determinados momentos en el marcador. Jugamos los 40 minutos a tope. Con Lituania en el primer partido se vio ese carácter del equipo, que a pesar de ir en el primer cuarto con 13 puntos por debajo, lo dimos todo, trabajamos mucho y nunca bajamos los brazos.

Juan Núñez fue el MVP en ese campeonato. A falta de un corte permanece en la lista de Sergio Scariolo para el Europeo. ¿Le sorprende?

No me sorprende. Se lleva viendo durante los últimos años con el Real Madrid que es un jugador con mucha calidad y en el Europeo sub 20 volvió a demostrar que tiene esa calidad necesaria para estar en la lista definitiva de 12 jugadores.

¿Qué futuro le augura en el ratiopharm Ülm?

Ha sido una buena opción para él para poder seguir creciendo, jugar más minutos, seguir creciendo y ganando protagonismo.

Se ha armado mucho revuelo con el tema de la nacionalización de Lorenzo Brown, ustedes que vienen empujando desde abajo para llegar a la absoluta, ¿cómo ve esa decisión de la FEB?

Es una decisión que entra dentro de lo que está permitido y que se ha dado en otros casos con anterioridad. Particularmente no me parece ni bien ni mal, pero este verano hemos podido ver la gran calidad de la gente joven que viene desde abajo y que veremos si en un futuro sigue siendo necesario seguir nacionalizando a jugadores para jugar en la absoluta.

¿Cómo ve el relevo generacional de la 'Familia' y lo que podemos esperar de esta selección en el próximo Europeo?

Está claro que nada se puede comparar a los hermanos Gasol y al resto de aquella generación del 2010, pero creo que vamos por el buen camino, quizás no sea una selección tan de presente, aunque pienso que pueden hacer un gran papel en el Eurobasket, pero de cara al futuro va a ser una selección que siempre va a competir por medallas en todas las competiciones. La opción de medalla siendo España siempre va a estar ahí y seguro que trabajan, porque nunca se dan por vencidos.

¿Cuáles son sus referentes en el mundo del deporte?

Siempre he sido pívot y de pequeño me fijaba viendo los partidos en la tele en Pau Gasol. Estando en Zaragoza, tuve la oportunidad de aprender mucho de Fran Vázquez, que era otro de mis grandes referentes por mi posición en la cancha. Esta temporada pasada estuve con Xavi Rey en el Huesca y puedo decir que he tenido la suerte de jugar con muchos pívots importantes y de entrenar con ellos. Siempre me han intentado ayudar y dar consejos, es algo que les agradezco a todos ellos.