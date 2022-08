Etxeguren: «Mi objetivo es entrar en los planes del primer equipo»

Después de ser fichado por el Casademont Zaragoza y ser cedido las dos últimas campañas al Cáceres y al Huesca, ¿por qué eligió la opción del Granca para proseguir con su carrera?

Acababa contrato con el Zaragoza y estaba buscando un equipo con cantera ACB en el que pudiera tener la oportunidad de subir al primer equipo y que contase con las instalaciones y los medios necesarios para poder seguir mejorando como jugador. Me llamó el Gran Canaria y me ofreció poder estar en el proyecto de LEB Plata, con opciones de subir al primer equipo cuando fuese necesario. La propuesta me gustó mucho y les dije que sí.

Debutó con el primer equipo del Zaragoza a los 16 años en la Champions League, ¿cómo vivió esa experiencia siento tan joven?

Para un chaval como yo que había llegado a Zaragoza con ese objetivo fue un sueño cumplido. No podía estar más agradecido por la oportunidad que me brindaron, sobre todo Porfi Fisac, que era el entrenador del primer equipo aquella temporada.

¿Cuál va a ser su rol durante esta pretemporada en el primer equipo?

Mi rol estará centrado en el trabajo defensivo, ayudar en los rebotes, en los bloqueos, tapones debajo del aro y ayudar al equipo en todo lo que pueda.

¿Dónde se siente más cómodo, de cuatro o de cinco?

Últimamente estoy jugando más de cinco, aunque es cierto que este año uno de mis objetivos es el de mejorar mi juego exterior y el tiro, defender más abierto, aunque de momento me siento más cómodo al cinco.

¿Cómo ve la apuesta que está haciendo el club por dos pívots jóvenes como son Khalifa Diop y Olek Balcerowski?

El club no solo esta temporada sino también en las anteriores, suele mirar hacia la cantera, no solo en los casos de Khalifa y de Olek, sino también de Rubén López De la Torre y de David Mutaf, además del resto de canteranos. Es una plan de futuro y tiene muy buena pinta.

¿Qué le parece la plantilla que se ha conformado para competir en una liga tan exigente como es la ACB?

Faltan muchos jugadores que están concentrados con sus selecciones de cara al Eurobasket, pero lo que es la base me parece un gran equipo, con muy buena actitud. Trabajamos muy bien y tenemos buena química.

¿Cómo es Jaka Lakovic en las distancias cortas?

Le conocía como jugador, aunque nunca le había visto entrenar y me está gustando mucho. Es un entrenador muy intenso, que siempre intenta ayudarte lo máximo posible, habla contigo tranquilamente para explicarte todos los detalles y eso se agradece.

¿Qué objetivos se marca a corto, medio y largo plazo?

Este año mi objetivo es entrar en los planes del primer equipo lo máximo posible y poder mejorar en todas las facetas de mi juego con el filial, para que el año que viene tener esa opción de poder dar el salto definitivo.

Una medalla de oro en un mundial júnior cambió para siempre el baloncesto español con aquella generación dorada. Ahora ustedes ganaron un oro en el Europeo sub 20, ¿qué se puede esperar de esta nueva generación que viene pegando fuerte desde las categorías inferiores en las distintas selecciones, tanto masculinas como femeninas?

Se ha visto claramente este verano que España tiene una de las mejores canteras del mundo, los jóvenes tenemos mucha calidad y es algo que se va a poder ver en los años venideros.

Se ha armado mucho revuelo con el tema de la nacionalización de Lorenzo Brown, ustedes que vienen empujando desde abajo para llegar a la absoluta, ¿cómo ve esa decisión de la FEB?

Es una decisión que entra dentro de lo que está permitido y que se ha dado en otros casos con anterioridad. Particularmente no me parece ni bien ni mal, pero este verano hemos podido ver la gran calidad de la gente joven que viene desde abajo y que veremos si en un futuro sigue siendo necesario seguir nacionalizando a jugadores para jugar en la absoluta.

¿Cómo ve el relevo generacional de la ‘Familia’ y lo que podemos esperar de esta selección en el próximo Europeo?

Está claro que nada se puede comparar a los hermanos Gasol y al resto de aquella generación del 2010, pero creo que vamos por el buen camino, quizás no sea una selección tan de presente, aunque pienso que pueden hacer un gran papel en el Eurobasket, pero de cara al futuro va a ser una selección que siempre va a salir a competir por medallas.