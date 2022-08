Oliver Stevic: «El Granca tomó una buena decisión apostando por Khalifa Diop y Olek Balcerowski»

Que la labor de Oliver Stevic trasciende a su función como pívot dentro de la cancha es algo que no es nuevo en el seno de la entidad claretiana, si bien este curso con la apuesta decidida del club por el despegue definitivo de Khalifa Diop y de Olek Balcerowski, el interior balcánico ve acentuado su rol de tutor de sus dos compañeros de posición, algo que el mismo jugador reconoce: «Tendré más o menos el mismo rol de los dos últimos años ayudando a Khalifa y a Olek en todo lo que necesiten», mostrándose encantado con la apuesta decidida del club por ambos jugadores, la que considera «una buena decisión», recordando que «son dos jóvenes con mucho talento, que han ganado los dos últimos Rising Star de Eurocup, aunque son jóvenes y tienen mucho trabajo que hacer en el día a día».

El jugador balcánico reconoce que más que sobre la pista, «para eso están los entrenadores», su función es más la de «hablar con ellos en situaciones difíciles y calmarles".

En cuanto al trabajo en este arranque de pretemporada a las órdenes de Jaka Lakovic, Stevic afirma que «estamos trabajando duro, hay que entender la filosofía del nuevo entrenador, sus sistemas, lo que quiere en ataque y en defensa», con el handicap añadido de tener a «muchos compañeros con las selecciones». En su opinión es el momento de «coger el ritmo de entrenamiento, de juego y prepararnos bien para lo que nos espera».

El principal cambio que advierte Oliver Stevic con respecto al curso anterior estriba en la «disciplina», si bien cuentan con la ventaja de que a pesar de tener que adaptarse a un cambio de entrenador, «somos varios jugadores del año pasado, los nuevos conocen la Liga y en mi caso he podido jugar en Burgos con Bassas y Benite, así que más o menos nos conocemos y la adaptación será más fácil». «Damien Inglis es el único que no ha jugado con nadie, pero no tardará en adaptarse», recuerda el interior claretiano.

Por último, el capitán amarillo valoró el nombramiento de Sitapha Savané como nuevo presidente, declarando que «es una buena decisión por lo que significa Taph para el Gran Canaria, conoce al entrenador, fue jugador y sabe lo que es importante para un equipo, los detalles».