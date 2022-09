Diría que buenas a nivel general, en cuanto a la Isla, a la amabilidad de la gente, a la organización del club, sus trabajadores siempre están dispuestos a ayudarme tanto a mí como a los jugadores.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido del club?

No conocía demasiado las instalaciones y las facilidades que tiene el club para poder trabajar, que son unas condiciones muy buenas. Contamos con tres canchas en el pabellón, con un vestuario que cuentan piscinas que pueden usar los jugadores para la regeneración y que está también a disposición del staff técnico.

Se daba por cerrada su llegada a Bilbao este verano, ¿qué le hizo cambiar de opinión y venir finalmente a Gran Canaria?

Realmente no fue así, no es que yo cambiase de opinión, sino que fue una única decisión y fue venir a Gran Canaria. Hubo conversaciones con Bilbao, pero nunca llegamos a ningún acuerdo. También hubo conversaciones con otros clubes, por ejemplo con el CSKA de Moscú, pero al final la decisión fue una nada más.

En el momento de tomar esa única decisión, ¿puso también en la balanza las cosas malas que había en el club, como puedan ser la inestabilidad económica o la parte política del club?

Como es normal, hice mis deberes y me informé de la situación del club, pero las cosas que podrían ser un poco más cuestionables, no malas, como pueda ser la vertiente política del club, me aseguraron que nunca afectarán a mi trabajo en la pista, en mi trabajo diario y eso es con lo que me quedo, porque mi trabajo es cuidar a los jugadores al máximo posible, ser exigente con ellos en la cancha y el resto de cosas no están a mi alcance, ni intento entrar mucho.

¿Tuvo ocasión de hablar con Himar Ojeda antes de aceptar la oferta del Granca?

He hablado con Himar y me comentó muy buenas cosas del club, de la Isla, de la gente y me confirmó que todos esos aspectos no influyen en absoluto en mi trabajo diario.

Con todos los jugadores que hemos tenido la oportunidad de hablar hasta la fecha tienen en su boca la palabra disciplina, ¿qué es la disciplina para Jaka Lakovic?

Significa ser profesional. Cuando un jugador es profesional no tendrá ningún problema, Ser puntual, respetar al equipo, respetar lo que el equipo quiera hacer. Ya le he dicho a los jugadores que no quiero ser un policía para ellos, porque son profesionales que ganan mucho dinero, pero espero de ellos que no me obliguen a serlo. Espero de mis jugadores el máximo esfuerzo diario, no solo en los partidos. La disciplina es eso y cuando todos somos disciplinados la cosa va a ir bien.

¿Cómo se puede preparar una pretemporada en la que tiene dispersos por medio mundo a casi todos los jugadores del primer equipo?

Es difícil por varias razones. Todas las conclusiones, las experiencias y los sentimientos que tengo hacia el equipo en cada entrenamiento o en los partidos de pretemporada, creo que no son los reales, los que me voy a encontrar cuando se incorporen en cinco días todos los jugadores que faltan. Puede ser que las conclusiones que hemos podido sacar hasta el momento no sean las mismas que las que tendremos después de estar diez días trabajando con todo el grupo. Me preocupa porque no se al 100% lo que me puedo esperar el 25 de septiembre en la preparación del primer partido con el Barça. No es fácil, pero tampoco quiero poner excusas, porque en ningún caso quiero quitarles a los jugadores que están aquí haciendo la pretemporada ni un ápice de su esfuerzo, porque gracias a ellos estamos aquí pudiendo hacer una pretemporada. Están todos ellos trabajando con mucho esfuerzo y una gran motivación para ayudar al primer equipo.

¿Está contento con la plantilla? ¿qué grado de satisfacción tiene con los jugadores?

A día de hoy seguimos hablando de la confección de la plantilla aún en papel, tras cuatro semanas de trabajo. Hemos intentado confeccionar una plantilla que es equilibrada, con experiencia en la ACB y a nivel internacional, jugando dos partidos por semana, a un nivel en el que se compite por títulos. Hemos fichado con estas tres experiencias y estoy contento, pero mejor pregúntamelo dentro de un mes.

¿Hay algún jugador que se les haya escapado este verano por motivos de índole económica o de otro tipo y que le hubiera gustado tener en su proyecto?

Siempre hay jugadores que te gustaría tenerlos pero por varias razones, muchas veces de tipo económico en muchos casos, no puedes al final tenerlos. Es algo normal, que ya me pasó en mi etapa en Alemania.

Por mirar el vaso medio lleno por tener que realizar la pretemporada con tantas ausencias de jugadores del primer equipo es que ha podido ver en acción a muchos jugadores del filial. ¿Alguno le ha sorprendido y considera que en el medio plazo pueda tener sitio en el primer equipo?

Todos han realizado un gran esfuerzo para ayudar al primer equipo. Estoy sorprendido más o menos con todos por su capacidad física, atlética, que hoy en día es muy importante y también con su capacidad para aprender conceptos muy rápidamente y ser capaces luego de ejecutarlos. En un partido de pretemporada en el que han tenido que enfrentarse a una presión física a la que nunca antes se habían tenido que enfrentar en su carrera hasta el momento y me gustó especialmente Aitor Etxeguren, Miguel Serrano, David Mutaf, Jovan o Dylan con tan solo 17 años y que ha tenido muchos minutos en la pista en pretemporada, Gerardo también. Veremos su evolución, pero ya ahora en plantilla tenemos a cuatro canteranos, es algo muy positivo para el club, aunque ellos deben de ser conscientes de que están en un nivel en el que se les exigirá que den cosas y no será fácil. Estamos jugando en la segunda mejor liga del mundo y el salto de categorías inferiores a este nivel es altísimo.

¿Está contento con la composición actual de su cuerpo técnico?. Se habló de la posibilidad de incorporar a Albert Oliver como asistente, ¿cómo está la situación?

Estoy contento con todos. Con Víctor estoy en permanente contacto, Asier lleva muchos años aquí y aporta mucho junto a Manu Peña que ya ha trabajado a este nivel y tiene muchos conocimientos. A veces nos olvidamos de la gente que está en segunda fila, pero que son muy importantes para los jugadores. Albert Oliver se va a incorporar al cuerpo técnico del segundo equipo, pero con nosotros siempre está hablando, porque es una leyenda en España y siempre está bien tener a una persona como él alrededor del equipo.

¿Cómo se gesta la incorporación de Manu Peña al staff?

La idea fue mía. Hablé anteriormente con Manu, hasta que decidimos qué se incorporase con nosotros para el primer equipo.

Casi recién aterrizado en el equipo se encontró con un cambio inesperado en la presidencia, ¿cómo recibió el vestuario ese cambio de Sitapha Savané en lugar de Enrique Moreno?

Fue una sorpresa de un día para otro. No sentía que existiera una reacción extrema en el club que hiciese pensar en un cambio. A nivel de cancha, donde realmente está nuestra oficina, no llegaba esa sensación, por esa razón pienso que el cambio, aunque los jugadores supongo que han hablado de ese cambio entre ellos, pero no sentíamos ninguna molestia o reacción, hemos seguido trabajando con normalidad y con la presencia de Sitapha ahora todo sigue siendo normal. Puede ser que el nuevo presidente está más presente en el día a día con nosotros y eso está bien, porque él sabe mucho de esto, ha tenido una carrera muy buena en España y es una leyenda del Granca.