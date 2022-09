Ferran Bassas: "Siempre digo que contra el Barça no se puede perder"

¿Qué tales son sus sensaciones tras estas primeras semanas en la Isla y en el equipo?

Me siento muy bien, lógicamente estoy todavía adaptándome al cambio, pero los compañeros que ya estaban el año pasado, junto con los nuevos que llegamos ahora, estamos haciendo un buen grupo, que estoy seguro que va a ser una de las claves de la temporada. Estamos todos adaptándonos al nuevo cuerpo técnico, buscando la manera de que el equipo juegue lo mejor posible.

¿Qué le ha pedido Jaka Lakovic?

Me ha pedido que intente dirigir siempre al equipo haciendo una buena defensa para que podamos adquirir un buen ritmo en ataque y llegar atacando.

¿Cómo ve esa dupla que va a formar junto con Andrew Albicy?

Creo que somos dos bases que nos podemos complementar muy bien, que según el momento del partido en el que nos encontremos veremos más jugar a uno o a otro, pero que los dos podemos ayudar mucho al equipo, siempre desde nuestras fortalezas y los dos tenemos el objetivo de buscar siempre el bien común, el ayudar al equipo en lo que sea necesario para estar lo más arriba posible.

¿Hay posibilidades de que podamos verles a los dos al tiempo sobre la pista de juego?

No lo descarto. El año pasado en el Joventut jugaba minutos junto a Guillem Vives y con Feliz. En Burgos también compartí minutos en pista con Fitipaldo. Creo que en determinados momentos de los partidos puede usarse esa posibilidad.

Dicen que la vida da siempre segundas oportunidades y en su caso se quedó en su momento a las puertas de poder venir al Granca. ¿Ilusionado por poder vestir la elástica amarilla a pesar de haber vestido con anterioridad la aurinegra?

Estoy muy contento. En ese momento no pudo ser, aunque tengo que decir que no fue por mi culpa, aunque hay gente que piensa todavía lo contrario. Es una segunda oportunidad que me agrada mucho, porque estoy muy feliz de poder estar aquí, me han tratado muy bien hasta el momento.

¿Qué le pasó el otro día al equipo en el último encuentro de pretemporada con el Lenovo Tenerife?

Es pretemporada y uno tampoco se puede basar demasiado en lo que pasa durante ese tipo de partidos. Trabajamos todavía en juntar las piezas, porque tenemos jugadores que todavía no pudieron jugar, otros que jugaron casi sin realizar ningún entreno, por eso no podemos sacar conclusiones de ese partido. Estamos trabajando bien, hay mucho talento en el equipo y desde aquí quiero mandar un mensaje de calma para la afición y pedirles que no se basen en ese partido, que seguro que vamos a jugar muy bien y se van a ver resultados muy positivos.

¿En qué han trabajado sobre todo durante esta semana, teniendo en cuenta la entidad del rival que reciben el viernes?

Hemos trabajado varios conceptos tácticos para defender su bloqueo directo, porque ellos suelen sacar de ahí muchas ventajas. Mentalmente tendremos que estar muy atentos a su juego en transición, porque ellos intentan siempre atacar desde el inicio e intentaremos igualar su nivel físico, su dureza, porque son un equipo grande, con mucha capacidad atlética y tendremos que jugar duro y estar atentos a esas situaciones.

El Barça llega a la cita herido tras caer en la final de la Supercopa ante el Real Madrid, ¿sería mejor si hubieran ganado para que estuviesen más relajados?

Es algo que nunca se sabe, igual que nunca se sabe si es mejor cogerlos ahora a principios de temporada o hacerlo más adelante. Toca así, el calendario es el que es y no nos tiene que importar si ellos vienen de ganar o de perder. Lo importante es como lleguemos nosotros, con la ambición y las ganas que lo hagamos, salir con intensidad y con ganas de hacerlo bien en un primer partido de Liga en el que siempre hay algo más de nervios. Lo hacemos en casa, con nuestra gente y esperamos poder darles una alegría.

¿Se le puede ganar al Barça?

Por supuesto, hay que ganarle al Barça. Siempre digo que contra el Barça no se puede perder.