Jaka Lakovic: «El mejor juego de AJ Slaughter está todavía por llegar»

El entrenador del Granca, Jaka Lakovic, destacó de nuevo la labor de sus jugadores y el apoyo de la afición en esta nueva victoria de su equipo frente al Casademont Zaragoza (88-72), resaltando que «los triunfos en este tipo de partidos son sí o sí necesarios».

«Hemos comenzado el encuentro un poco dormidos, pero luego con buena defensa y acierto hemos tomado una ventaja en el tercer cuarto que nos ha permitido entender cómo debíamos ganar el partido, cometiendo pocos errores y sobre todo defender, defender y defender», aseveró.

En cualquier caso, el esloveno reconoció los «altibajos» sufridos durante el encuentro en ciertos lapsos, aunque insistió en «dar crédito al Zaragoza, porque tiene jugadores con calidad para anotar. Tenemos que procurar reducir esos altibajos lo máximo posible», agregó el técnico.

A pesar de la buena actuación del escolta polaco AJ Slaughter, que terminó firmando 25 puntos, el entrenador amarillo recalcó que su mejor juego está por llegar: «Creo que no está aún al 100 % acoplado a nuestros sistemas. Lo necesitamos y así lo buscamos».

En similar sintonía se pronunciaba sobre los jóvenes como Balcerowski y Khalifa: «Son jugadores con mucho futuro, que pueden jugar a un gran nivel, pero necesitan más rodaje, especialmente ellos por ser jóvenes. Han estado ausentes en pretemporada por sus compromisos con sus selecciones. Creemos mucho en ellos».

Con respecto a la participación de Jovan Kljajic, Lakovic destacó el buen trabajo mostrado en los entrenamientos. «Ahora está cogiendo su ritmo, entendiendo su rol. Cada día se muestra más seguro en sus acciones», apuntaba.

Con el inicio de la Eurocup a la vuelta de la esquina –el miércoles es primer compromiso amarillo frente al Slask Wroclaw polaco–, Lakovic reconoció que «la tendencia en Europa es a ir a más partidos que entrenos, algo que creo que está haciendo daño a los jugadores. Para mí siempre es ideal tener algún entrenamiento más. Pero estamos acostumbrados y estaremos preparados».

Finalmente, el entrenador del Granca confía en contar en breve con la participación del brasileño Vitor Benite, de quien espera que se incorpore a la dinámica del equipo esta próxima semana: «Pero no vamos a arriesgar ninguna situación. Lo importante es que esté sano y que se haya perdido tres o cuatro partidos que no los siguientes 30 encuentros».

La «guardería» de Schiller

El técnico del Casademont Zaragoza, Martin Schiller, reconoció que cuando tuvieron la posibilidad de meterse en el partido contra el Granca cometieron «faltas tontas e innecesarias» y acabaron el partido de forma que no le gustó «nada». «Parecíamos una guardería», afirmó el austriaco el término del encuentro.

«El final de mi equipo no me ha gustado nada», manifestó el preparador maño; este, al ser preguntado por el arranque liguero de su conjunto con tres derrotas consecutivas, declaró que «por supuesto que me preocupa, es mi trabajo».