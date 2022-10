«Sin desmerecer a nadie, no se están notando las ausencias»

Miquel Salvó se autodefine como «un trabajador». El alero catalán encaja como un guante en el nuevo Granca de Lakovic, en el que el esfuerzo no se negocia. Con un 13,7 de valoración media -10,3 puntos y 2,7 rebotes- es el mejor jugador claretiano en lo que va de temporada, con un 100% de acierto en sus lanzamientos de dos puntos.

El equipo consiguió en su regreso al Arena una victoria deseada ante un Zaragoza necesitado. ¿Este triunfo sirve para reafirmar el trabajo del equipo durante toda la semana?

La del Zaragoza fue una victoria muy importante ante nuestra afición. Nos gusta jugar aquí en casa, porque los aficionados están respondiendo en cada partido que jugamos. Es un triunfo que reafirma nuestro trabajo y que viene a demostrar que el buen juego que tuvimos ante el Barça no fue una casualidad. Creo que estamos trabajando bien y estoy convencido de que vamos por el buen camino.

¿Creee que el equipo se relajó en el último cuarto, porque dio la impresión de que si hubiesen apretado un poco más el marcador hubiese sido más holgado?

Es cierto que, un poco por el efecto del marcador, nos pudimos relajar un poco. Ellos también estaban jugando en esos momentos ya sin ningún tipo de presión, sabiendo que tenían el partido totalmente perdido y es lógico que salieran a relucir un poco más sus individualidades. Pero me quedo con que realizamos un gran trabajo durante los cuarenta minutos y, aunque podíamos haber salido en el arranque del partido algo más fuertes, pienso que en líneas generales el trabajo que hicimos fue muy bueno.

«En el vestuario no hemos hecho un drama con lo que pasó en el tercer cuarto en Málaga»

Después del accidente del tercer cuarto en Málaga, ¿en qué cuestiones les ha incidido el entrenador Jaka Lakovic durante toda la semana para que no se repitiesen en el choque ante el Casademont Zaragoza?

No hemos hecho un drama por lo que pasó en Málaga, son cosas del baloncesto. Debemos tener en cuenta que el rival también juega. El Unicaja fue capaz de apretarnos muy bien y su afición también estuvo muy bien durante todo el partido. Creo que se está incidiendo demasiado en ese tercer cuarto de Málaga. Lo mejor es que seamos positivos, e ir por el buen camino, porque de esa manera estoy seguro que nos acabarán pasando cosas buenas.

En lo personal, ¿cómo se está viendo en este inicio de la nueva temporada?

Yo me considero un trabajador, juego bien siempre que el equipo juega bien. Voy siempre a muerte en cada partido. Es lo que yo puedo ofrecer al equipo, mi energía; siempre lo doy todo. Si luego los puntos entran o no entran depende más de una cuestión anecdótica. Nunca me fijo en mis puntos, solo en las victorias del equipo.

Esto no para y ya hay que pensar en ese primer partido de la Eurocup del miércoles en el Gran Canaria Arena (20.00 horas) ante el conjunto polaco del Slask Wroclaw. ¿Cómo afrontan este choque?

Tenemos muchas ganas de empezar a afrontar semanas de dos partidos con el arranque de la Eurocup. Al final, se trata de tener menos entrenos y jugar más partidos, que es lo que al final nos gusta a los jugadores. Estamos mentalizados de que la Eurocup es una competición totalmente nueva, partimos de cero y no tenemos que pensar más allá de este primer partido.

«Sabemos que la Eurocup es una competición nueva en la que partimos totalmente de cero»

¿El equipo está notando las ausencias de Vitor Benite y de Oliver Stevic en la rotación, a la hora de tener descansos?

Jugadores como Nico –Brussino– que se van a muchos minutos quizás necesitarían estar más frescos, sobre todo ahora que vienen los partidos dobles. Pero en breve recuperamos a Vitor y es una gran noticia para nosotros. Estamos dando un paso adelante todos y sin desmerecer a los que están fuera, no se están notando.