‘3, 2, 1... Slask’

A priori, el de esta noche debería ser un encuentro plácido para el conjunto insular. Sin ir más lejos, en la pasada edición de la Eurocup ya se midieron ambos equipos en los octavos de final, con clara victoria insular frente a un Slask que pasó a la fase de eliminatorias después de que descalificaran al Lokomotiv Kuban y los polacos concluyeran octavos de grupo. ¿El resultado entonces? 87-60 de paliza.

Aun así, este resultado solo vale en cuanto a la comparativa de estructura de clubes, pues el Slask solo cuenta con Kolenda, Ramljak y Dziewa, como jugadores que formaran parte de la plantilla de la pasada campala, además del entrenador Andrej Urlep.

Llega este partido con viento a favor de la Liga Endesa, después de que el Granca consiguiera revertir con su victoria frente al Casademont Zaragoza por 88-72 la decepción que tuvo que vivir en sus carnes en la segunda mitad frente al Unicaja y en especial la losa de las 27 pérdidas acometidas en el Martín Carpena.

Con un AJ Slaughter recuperado para la causa después de superar su bajón anímico en los dos encuentros ligueros frente al Barça y el Unicaja, Lakovic ya tiene a su cañonero a punto después de los 25 puntos que firmó ante el equipo aragonés. Despertar del que además el esloveno avisó: «Todavía no ha alcanzado su mejor nivel», indicó en la rueda de prensa posterior al triunfo con los maños.

Jaka Lakovic podrá contar con una pieza más para el debut de su equipo en la Eurocup. El esloveno recupera a Vítor Benite en el estreno del conjunto claretiano en la competición continental tal y como confirmó en la rueda de prensa previa al choque europeo deayer. «Podría tener algunos minutos con el equipo porque está trabajando con normalidad. Le falta ritmo de juego, por lo que vamos a estar con límite de minutos seguramente», indicó el coach al respecto.

Eso sí, si recupera a Benite, lo que no tiene claro es que pueda contar con Andrew Albicy para medirse al Slask. «Tuvo unos problemas musculares y decidiremos a última hora si puede jugar o no», añadió Lakovic en cuanto al estado de salud de su equipo, además de aclarar que Oliver Stevic continúa de baja.

Sobre el análisis del equipo de Breslavia, al que el Granca ya se midió la pasada campaña en los octavos de final de la misma competición, Lakovic resaltó que es el líder de la competición nacional «con tres victorias», además de reflejar que «tiene varios jugadores con experiencia ACB –Conor Morgan (Joventut y Andorra) y Artsiom Parakhouski (Andorra)–».

Además de estos dos jugadores con pasado en la Liga Endesa, Lakovic también puso el punto de mira sobre Jeremiah Martin, a quien tildó como «un anotador puro en la posición de base y escolta», además de Olek Dziewa y Lukasz Kolenda , de quienes resaltó que «son jugadores de la selección» de Polonia y compañeros de Olek Balcerowski y AJ Slaughter.

Precisamente Olek tiene ante sí el reto de volver a ponerse en el escaparate si desea emprender todavía el camino de la NBA como anhelaba la pasada temporada y que le llevó a acabar cedido en el KK Mega tras lograr el premio de mejor joven de la Eurocup.

Lakovic no quiere favoritismos

«Siempre hay que tener los pies en el suelo. Lo que transmito a los jugadores es siempre tener el foco total en el siguiente partido. Ahora mismo es el Slask. Luego será Lugo. El futuro… Ya veremos. Sí, no están Virtus, Partizan o Valencia, pero no significa que ahora de repente esto se lo van a regalar a Joventut o Gran Canaria. Tenemos que tener bien los pies en el suelo, ir poco a poco, y llegar a marzo abril para competir. Poner ahora el foco a largo plazo, poniéndonos como uno de los favoritos, sería un error, porque perderíamos el foco de qué es lo más importante. Ahora debemos mejorar nuestro juego, es la tercera semana con el equipo junto y con lesiones. Hay algunos fuegos que apagar antes», destacó Lakovic sobre el análisisque hace de la Eurocup en el estreno de la competición continental. Es muy difícil analizar el grupo. Tenemos dos equipos nuevos, como London Lions y Paris . Son equipos con presupuestos importantes y que han fichado bien, pero no los conocemos mucho. Trento podría pensar la gente que iba a ser flojo, y han jugado muy buenos partidos en la liga italiana. Cada partido vamos con el objetivo de jugar bien, competir, y tener opciones para ganar. Como sabemos, el formato de EuroCup es especial», sentenció. | D. R.