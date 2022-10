Jaka Lakovic comenzó su rueda de prensa ante los medios en la previa del choque del Granca ante el Breogán en Lugo del domingo (11.30 horas, Movistar Deportes), dando el parte de la enfermería claretiana, según el cual "Oliver Stevic aún está recuperándose y no nos podrá ayudar en Lugo ni en Patras. Albicy, en principio, está mejorando pero sinceramente no creo que juegue en Lugo. Y sobre John Shurna, las primeras sensaciones nos asustaban pero al final, con pruebas, parece que la lesión es mínima. Seguiremos estos tres días su evolución y decidiremos si al final puede ayudar al equipo en este viaje o no. Pero la noticia ayer fue positiva después de la resonancia, porque no es grave", afirmó el resignado técnico balcánico de los amarillos.

En cuanto a la incidencia de las bajas en la rotación del equipo, el esloveno señaló que "tenemos que utilizar todos nuestros recursos. Entrarán en rotación jugadores que hasta ahora no han tenido oportunidades. También poner a jugadores que solo jugaban una posición, cubrir dos. También pensar cuál es nuestra prioridad, y en mi opinión la prioridad ahora mismo es Liga Endesa. Después, buscar este equilibrio de cargas en Eurocup, que no diga que no es importante, pero por tipo de competición, cuando mejor tienes que estar es en abril», incidiendo en su idea inicial de que la prioridad máxima en estos momentos son los partidos de la ACB, empezando por el del Breogán. Del rival, Lakovic destacó que "es el segundo equipo en porcentaje de rebotes ofensivos con un 36% de todas las opciones, que es mucho. Será una de las claves del partido. Debemos intentar no dar segundas oportunidades. El último partido, contra Slask, ya mejoramos en este aspecto, dejando solo un 16% con siete rebotes ofensivos. Es la línea que tenemos que buscar. El domingo, esta será una de las claves", afirmó el esloveno, que considera que el equipo debe "mejorar entrenando. Acumular horas juntos, entrenos, y así iremos mejorando. Se ve aún que no estamos entendiendo bien las cosas que queremos hacer como conjunto. Se ve también en cómo AJ coge el balón de base, que no está cómodo no por jugar, porque talento tiene de sobra, sino por pensar en cómo jugar, en qué sistema jugar. Tenemos que jugar de una manera automática, sin pensar en el sistema. Nos cuesta ejecutar. Hemos demostrado que tenemos jugadores con calidad para resolver partidos, y ser determinantes, y eso está bien, pero hay que buscar la fluidez en nuestro juego que vendrá con más rodaje, y con horas acumuladas en entrenos y en partidos", añadió el entrenador claretiano. En cuanto a la importancia del choque del domingo en Lugo, el esloveno considera que "es un partido de esos en los que nosotros podríamos, si conseguimos ganar, ganar impulso para seguir. Pensar tan adelante, en la Copa, sería un error". Por último en relación a las reacciones del equipo ante determinadas decisiones arbitrales, Lakovic declaró que «hemos visto que, incluso con arbitrajes estrictos y de diferentes sensaciones, con decisiones precipitadas con contacto mínimo y con momentos de mucho contacto. Creo que los árbitros también están entrando en dinámica de competición y que esto irá mejorando. Debemos ser conscientes de esto, nosotros cometemos errores y los árbitros también. Tenemos que tener paciencia después de cualquier decisión, y mantener el foco en lo que podemos mejorar y lo que hacemos nosotros".