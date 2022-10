«Estoy en un momento de tranquilidad y madurez»

¿Cómo recibe la nueva oportunidad de demostrar todo el baloncesto que tiene dentro en la Liga ACB ?

Me llega esta nueva oportunidad en un gran momento, después de una larga carrera en la LEB Oro y de jugar un año en la ACB con el Breogán. Estoy en un momento de gran tranquilidad personal y de mucha madurez, sobre todo habiendo empezado tan bien la temporada con un club recién ascendido. Cabe destacar que este Granada, en menos de diez años, ha llegado desde la categoría más básica hasta la élite del baloncesto europeo. Que el club haya confiado en mí para formar parte de este proyecto es algo que me da muchísima confianza.

Después del arranque tan bueno que ha tenido el equipo en su debut en la máxima categoría, ya se habla incluso de que son el equipo revelación de la temporada. ¿Cómo lo ven ustedes desde dentro?

Se habla bien ahora del equipo porque hemos ganado partidos. En la pretemporada, sin embargo, mucha gente opinaba todo lo contrario, que ya estábamos descendidos porque los resultados no nos estaban acompañando. Es cierto que tuvimos una pretemporada muy complicada, con muchas lesiones, con jugadores que se tenían que ir de viaje, otros que no terminaban de llegar y, al final, sólo tuvimos tres o cuatro entrenamientos con toda la plantilla junta. Y eso al final se nota. Siempre que me preguntaban por el equipo le decía a la gente que se esperase a que comenzara la temporada y que sería entonces cuando podrían ver de verdad de lo que somos capaces. Se ha notado un cambio enorme, tenemos una plantilla muy sólida, con jugadores de mucho nivel que han hecho su carrera en la ACB o durante muchos años en LEB Oro. Todos juntos hemos formado un bloque sólido desde el año pasado, al que se le han unido unos jugadores que han dado un paso al frente; eso al final se nota en el rendimiento que está ofreciendo el equipo.

¿Qué significado tiene para usted el venir a jugar a la que es y siempre será su casa, independientemente de la camiseta que vista?

Es raro. Acabamos de venir de entrenar -ayer- del Gran Canaria Arena, instalación en la que siempre me permiten entrenar en verano. El venir a jugar con otro equipo no deja de ser algo muy extraño para mí, pero al final también resulta bonito, cuando sabes que vas a jugar en la ACB y que te vas a enfrentar al Granca. Siempre miras el calendario con lupa para que pueda acudir al Arena toda mi familia y mis amigos, como así será. Va a venir mucha gente cercana a mí a ver el partido. También he notado mucho cariño de la gente a través de las redes sociales, he notado esa cercanía del aficionado canario que quiere ver jugar a un jugador autóctono de la Isla, formado en las categorías base del Granca. Eso para mí es especial, bonito. Obviamente, cuando empiece el partido no hay amigos y defenderé los colores de mi Granada, pero es bonito y especial el poder jugar en el Arena.

¿Todavía tiene la espinita clavada por no haber tenido la oportunidad de actuar en la máxima categoría con el Granca?

La hubo en su día, porque pensaba que esa oportunidad les había llegado a otros muchos jugadores. Ellos pudieron debutar con el Granca y yo veía que no me llegaba esa posibilidad, que entrenaba pero no me llegaba el momento del debut. Pero una vez que llegué a la Liga ACB de la mano del Breogán de Lugo esa sensación se quitó, porque mi espinita era realmente poder jugar en la ACB. Obviamente me gustaría poder vestir los colores amarillos, pero a día de hoy estoy muy orgulloso del camino que me he labrado y de la decisión que tomé en su momento cuando pensé que lo mejor era tomar otro camino lejos de aquí. Ha costado, pero al final me ha llegado este momento, y estoy muy contento por ello.

¿Cómo es compartir posición con un jugón de la talla de su compañero Alex Renfroe?

Se aprende diariamente. Se trata de un jugador que te ayuda a tener una tranquilidad, un temple y una sangre fría en los momentos más importantes. Lee muy bien el baloncesto. Es un pedazo de jugador y el tenerlo en el vestuario supone un lujo. Se ha adaptado muy rápido al equipo.

¿Qué Granada se va a poder ver en el Arena?

Se va a poder ver a un Granada que sale a la cancha sin nada que perder y con mucho orgullo, que quiere competirle a cualquier equipo y que está haciendo un buen baloncesto fuera de casa hasta el momento.