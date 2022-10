Victoria clara y merecida del Granca más fiel al estilo Jaka Lakovic que se ha visto hasta el momento en el Arena, creciendo desde la defensa, moviendo con criterio el balón buscando en todo momento la mejor opción de tiro y con un Nico Brussino espectacular en la primera parte que rompió el partido y llevó en volandas a los suyos hasta la cuarta victoria del curso (94-76).

El Arena recibía entre sus muros a dos equipos que se presentaban con idéntico balance -tres victorias y una derrota- y que buscaban mantener su buena dinámica en la competición doméstica.

El Granca arrancaba el choque marcando territorio con una entrada de Nico Brussino hasta la cocina para protagonizar un espectacular mate que desperezaba a la marea amarilla, que disfrutaba poco después del primer triple de la noche nacido de las manos de Jovan. El Granada sufría ante los disciplinados soldados de Lakovic que masticaban cada jugada buscando el mejor tiro posible, de lo que el equipo amarillo se servía para abrir una brecha de siete puntos en el marcador tras un triple trabajado de Ferran Bassas (19-12).

Los nazaríes se remangaban en defensa y conseguían acortar diferencias con Maye y Felicio, aunque los claretianos mantenían las buenas sensaciones y crecían desde la defensa, en un partido en la que la intensidad se dejaba notar a ambos lados del campo.

Un triple de Costa amenazaba la diferencia del Granca, pero una vez más en esta temporada aparecía de la nada Miquel Salvó para dar un balón de oxígeno a sus compañeros con cuatro puntos de su cosecha particular que eran minimizados por Christian Díaz desde la línea de castigo para llegar al final del primer acto con un 25-22 en el electrónico.

El encuentro se reanudaba con Olek Balcerowski asumiendo el protagonismo, con un parcial de 4-0 nacido de las manos del interior polaco que perdonaba desde la línea de tiros libres sus dos lanzamientos fruto de una antideportiva de los nazaríes, que respondían al fuego con un parcial de 5-0 que iniciaba el grancanario Christian Díaz con un certero triple que evitaba el despegue de los claretianos.

Brussino de mi vida

El Granca hacía saltar las alarmas de Pablo Pin en el banquillo del Granada que paraba el crono a siete minutos del descanso tras encajar dos nuevos triples de Brussino y Salvó (35-27), buscando una reacción en los suyos.

La defensa nazarí incrementaba su dureza, pero el Granca seguía haciendo su partido encontrando rendijas en la defensa de su rival que volvía a congelar el partido tras un nuevo triplazo de Brussino que elevaba la ventaja hasta los dobles dígitos (39-29).

Los claretianos se gustaban mostrándose intensos en defensa y peleando por cada rebote, pagándole a los andaluces con su propia medicina y encontraban a Albicy y sobre todo a Brussino fuera del perímetro para estirar su renta hasta los 16 puntos al final de la primera mitad (50-34).

Un parcial de salida de 6-0 del Granca en su arranque del tercer acto con Olek Balcerowski y AJ Slaughter como protagonistas, obligaba a Pin a detener el partido para despertar a sus hombres que no terminaban de reaccionar y que veían como los amarillos amenazaban con dinamitar el choque (56-34).

El Granada respondía con un parcial de 0-4 de Maye y Felicio que no parecía gustarle a Jaka Lakovic, que no dudaba en parar el encuentro para cortar la nueva inercia positiva de su rival y no perder así el control de un partido que parecía tener controlado del todo.

El brasileño Cristiano Felicio se echaba el equipo a sus espaldas en los peores momentos del cuadro nazarí que se aferraba a la irrupción de su interior que había permanecido apagado hasta ese momento. La energía del ex del ratiopharm amenazaba la tranquilidad de un Granca que veía como el choque se enfangaba más de la cuenta, si bien los minutos corrían lentamente pero a favor de sus intereses.

Albicy desde la esquina asestaba un golpe letal desde fuera del arco para marcar territorio, entrando el partido en un intercambio de triples que beneficiaba a un Granca sólido en defensa y certero en ataque, que no perdía la compostura en ningún momento, superando a un Granada que lo intentaba, pero sin dar con la tecla para frenar a los soldados de Jaka Lakovic, que llegaban al último acto con 77-55 en el marcador, tras el arreón final del Granada con Costa, que era minimizado por Ferran Bassas con un nuevo triple de los amarillos.

El Granada apretaba los dientes en el arranque del último asalto, pero el Granca administraba a la perfección su renta y encontraba en el acierto de Benite y Bassas el remedio para mantener a raya las acometidas de su rival, que detenía el partido en el ecuador del cuarto para intentar minimizar los daños (88-63).

Con el partido decidido entraban en escena Ali y Felicio para maquillar un resultado, pensando en el average general de cara a una hipotética opción de clasificarse para la disputa de la Copa del Rey, que reflejaba la superioridad de los amarillos en todo el encuentro, con Khalifa Diop protagonizando un mate de espaldas de cara a la galería como broche de oro del cuarto triunfo claretiano en lo que va de curso (94-76).