El ‘7’ eterno ya luce como leyenda en el altar del Arena

El momento esperado por la marea amarilla llegó. El 7 eterno de Sitapha Savané luce desde anoche en lo más alto del Gran Canaria Arena junto al 20 de Jim Moran, el 11 de Greg Stewart y la camiseta del doctor Pedro Montesdeoca, el queridísimo Doc.

Si alguna persona tenía dudas sobre la fuerza de la figura del hoy presidente del CB Gran Canaria, en una afición claretiana que ya le tenía en los altares de su corazón desde hace años, ayer estas se borraban de un plumazo. Solo la derrota de los amarillos en casa ante su eterno rival, el Lenovo Tenerife (70-86), empañó en algo la gran fiesta amarilla.

Himar Ojeda bromeó con el hecho de que la retirada del ‘7’ haya sido con Savané como presidente

Más de ocho mil almas se dieron cita en el recinto de Siete Palmas para apoyar a los suyos en el derbi y para homenajear a una leyenda viva del baloncesto grancanario, un símbolo de los valores que siempre deben de acompañar a la entidad grancanaria, más allá de los resultados.

Al grito de ‘Savané, Savané’ arrancaba un acto emotivo, de pura simbiosis entre el hoy presidente del Gran Canaria y su afición, en la que no faltó su familia, fundamental en su desarrollo como persona y como deportista.

Sus excompañeros Marcus Norris, Roberto Guerra, Jason Klein y Albert Oliver, en la cancha, compartía protagonismo con el videomarcador del Arena, convertido en un portal interdimensional por el que comenzaron a circular algunos de los muchos amigos que dejó en su paso por el club claretiano. Jim Moran, Carl English, Jaycee Carroll, Brad Newley, Edy Tavares y Eulis Báez, se sumaban a las felicitaciones a Savané, desatando los aplausos de un pabellón entregado a la causa y feliz de reencontrarse con los suyos aunque sea a través de la pantalla.

Además, no podían faltar los familiares del homenajeado y sus compañeros en Movistar, con los que durante su etapa como comentarista de los partidos de la Liga Endesa forjó también unos lazos de amistada le unirán para siempre a ellos.

Salva Maldonado, Pedro Martínez e Himar Ojeda, quien no pudo reprimir la broma de recordar que Savané tuvo que llegar a presidente del club para retirar su propia camiseta, desataron los aplausos de la marea amarilla, que no se cansaba de ver circular por el videomarcador a una parte de la historia de su equipo.

De recuerdo, el club le hacía entrega en el centro de la cancha de un trozo de la red del último partido en el Centro Insular de Deportes y de un pedazo del parqué del Gran Canaria Arena, además de una réplica de la camiseta retirada con el dorsal 7.

El propio Sitapha Savané era el encargado, junto a su familia, de pulsar el botón del mando que descubría su camiseta en lo alto del Arena, luciendo a la izquierda de la del inolvidable Doc, en un momento tan esperado como emotivo y que desató los flashes en el pabellón, acompañado de aplausos y nuevos cánticos de ‘Savané, Savané’.

Agradecimiento a la afición

La leyenda tomaba el micrófono y arrancaba con su alocución en el fin de fiesta, agradeciendo el apoyo de la afición. «Nunca podré agradecerles lo suficiente lo que ustedes han hecho por mí. Si en estos vídeos hablaban de mi capacidad para superar momentos y situaciones, gran parte de esta fuerza me la han dado ustedes. Llegué como un jugador más y han conseguido hacer de Gran Canaria mi segunda casa. Durante los momentos complicados siempre he podido mirar a la grada, salir a la calle y tener gente que me ha apoyado y animado a seguir en este equipo», afirmaba un emocionado Savané, que terminó con un mensaje de ánimo al equipo tras su derrota en el derbi canario.