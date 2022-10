Sin tiempo para lamentarse por la reciente derrota con el Lenovo Tenerife en el derbi canario, el entrenador del Granca, Jaka Lakovic, se centra en el nuevo rival de los claretianos, que deberán de cambiar de chip y centrarse en la Eurocup, donde les espera el París Basketball, un equipo que poco tiene que ver en su estilo de juego al que se practica en la ACB, "tienen jugadores importantes como Allman, Begarin, Toupane o Kamagate por dentro, que es un pívot que cambia muchos tiros, ahora con el fichaje de Jeremy Evans han aumentado su físico y juegan a campo abierto, un poco estilo NBA", avisa el preparador balcánico, que considera fundamental que sus hombres sean capaces de adaptarse a ese estilo para no dejarse sorprender este miércoles en la capital gala (19.00 horas, DAZN).

En cuanto a las claves para lograr un triunfo en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Eurocup, el esloveno recalca que van a enfrentarse a "un buen equipo con una capacidad física tremenda y tendremos que estar muy sólidos en defensa de primeros segundos porque tienen tendencia de intentar jugar muy rápido, buscar canastas fáciles", destacando en este sentido que tendrán que ser "capaces de defender uno contra uno, porque son un equipo muy directo, muy vertical, físico, será un test importante de estos conceptos".

La batalla por el rebote es la principal preocupación de Lakovic, tras ser uno de los factores que les llevaron a perder el pasado sábado en el derbi canario ante el Lenovo Tenerife. "Hemos perdido el rebote con diferencia. Primero, por su acierto y nuestro desacierto, pero también simplemente por no cerrar el rebote, que ya sabemos es una de nuestras carencias, hay que mejorar en esto ya. Tenemos que ser capaces de no dar a los contrarios segundas oportunidades, que han aprovechado mucho. Luego también estar concentrados 40 minutos. Después de ver el partido contra Lenovo Tenerife vimos que nos hemos desconcentrado en el último cuarto, cometiendo errores en situaciones que durante 30 no lo hemos hecho. Hemos bajado concentración e intensidad y esto tenemos que ser capaces de mantenerlo 40 minutos, a pesar que en ataque no se esté acertado, que esto no te influya en tu juego en defensa», analizó el técnico claretiano que no termina de dar con la solución en uno de los apartados básicos para él en su sistema de juego.