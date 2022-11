Jaka Lakovic destacó el buen partido de AJ Slaughter, y la eficacia del equipo a la hora de anotar «los tiros decisivos», sin embargo el técnico balcánico del Granca se mostró crítico con el juego del equipo en defensa, «no fuimos lo suficientemente duros», recalcando que «en la segunda parte jugamos a quién mete más puntos, y no creo que sea nuestro objetivo». «Me voy contento por la victoria, pero hay cosas que mejorar», afirmó.

«Debíamos cambiar el chip para contrarrestar el juego del París, pero en algunos momentos no lo logramos y no hicimos el trabajo bien del todo», se lamentó el esloveno, que considera que no es tan clave la liga regular.