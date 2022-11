Una vez más hacen acto de presencia las temidas ventanas FIBA en el horizonte de un Granca acostumbrado a quedarse en cuadro, al tener que ‘prestar’ a sus jugadores, como penitencia por no ser un equipo de Euroliga. En este caso, a falta de confirmación oficial por parte de la entidad claretiana, son nueve los jugadores que abandonarán la Isla para incorporarse a las concentraciones de sus respectivas selecciones nacionales.

Más allá del incordio de perder a sus jugadores durante dicho periodo, vuelve a estar presente el temor del club de que sus jugadores regresen sin ningún tipo de molestia física o de lesión, como ya sucediera en el pasado.

Ferran Bassas y Miquel Salvó son los dos jugadores claretianos elegidos por Sergio Scariolo para disputar los dos encuentros de la Familia correspondientes a las ventanas de noviembre, ante Italia en Pésaro (11 de noviembre) y ante los Países Bajos en Huelva (14 de noviembre). En esta ocasión Víctor García no formará parte del cuerpo técnico de la selección.

Vincent Collet, el seleccionador francés en esta ocasión ha reclamado para el combinado galo a Andrew Albicy, quien irá acompañado en esta ocasión de Damien Inglis, quien debuta en una convocatoria con la absoluta. Los franceses se medirán a domicilio a Lituania (11 de noviembre) y en casa a Bosnia y Herzegovina (14 de noviembre).

Nico Brussino cruzará el charco para disputar con Argentina dos encuentros ante la República Dominicana (10 de noviembre) y Bahamas (13 de noviembre).

Por su parte Vitor Benite hará lo propio para jugar con Brasil como visitante ante EEUU en Washington DC (11 de noviembre) y ante México en Chihuahua (14 de noviembre). Dos partidos que se antojan claves en la verdeamarelha para asegurar su presencia en el Mundial.

AJ Slaughter y Olek Balcerowski, a pesar de la eliminación de Polonia para la clasificación mundialista, acudirán a la nueva llamada de su selección nacional para disputar la segunda fase de la precalificación para el Eurobasket 2025. Los polacos se enfrentarán a Suiza en su casa (10 de noviembre), antes de trasladarse a Zagreb para jugar contra Croacia (13 de noviembre).

En el caso de Khalifa Diop, Senegal no disputará la segunda ronda de las ventanas para la clasificación para el Mundial hasta febrero de 2023, en el que Senegal visitará a Sudán del Sur, recibirá a Túnez y visitará a Camerún en tres días consecutivos (24, 25 y 26). No obstante, no se descarta su convocatoria para un training camp.

Por si fueran pocas bajas en el conjunto claretiano, Jaka Lakovic tampoco podrá contar con los lesionados Jovan Kljajic ni Oliver Stevic, lo que deja al técnico balcánico con tan solo tres jugadores disponibles del primer equipo: David Mutaf, John Shurna y Rubén López de la Torre.