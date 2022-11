John Shurna: «Mi forma de tirar es natural en mí, nadie me enseñó»

El equipo llega al parón de las ventanas FIBA como tercer clasificado. ¿Qué balance hace de esta primera parte del curso?

Ha sido un buen inicio, pero es todavía muy pronto. Está todo muy igualado y creo que es bueno recordar que el año pasado también empezamos muy bien, pero después del parón no lo hicimos tan bien. Tenemos unos retos importantes por delante y muchas cosas que mejorar todavía.

En toda la temporada Jaka Lakovic no ha tenido a su disposición a los 14 jugadores en ningún entrenamiento. ¿Cómo están llevando ustedes esta plaga de lesiones?

Es una lástima, pero lo positivo es que siempre hay otro compañero disponible para ocupar el lugar de los lesionados, todos estamos preparados y contribuyendo sin importarnos a quien le toque jugar en cada momento.

En el plano personal, después de su última lesión, ¿ya se encuentra a su 100%?

Estoy trabajando con el cuerpo técnico y con el equipo. Me encuentro muy bien, no he sufrido ninguna recaída, ni siento ningún dolor.

¿Costó mucho digerir la última derrota en el derbi ante el Lenovo Tenerife con un Arena entregado al equipo?

No tenemos tiempo de lamernos las heridas al tener que compaginar la ACB y la Eurocup. El Tenerife es un gran equipo y el pabellón estaba lleno. Estamos muy agradecidos a la afición por el apoyo que nos están brindando y queremos dar lo mejor de nosotros en cada partido. No conseguimos la victoria, fue una derrota dura, pero intentamos aprender de los errores y seguir adelante, no hay que llorar más de la cuenta.

¿Nota esa reconexión con la grada que se había perdido durante las últimas temporadas?

La afición del Granca es magnífica y esta temporada estamos notando una conexión muy bonita con ellos y nos están apoyando desde el primer partido. Amo Gran Canaria, es un lugar muy especial, mi familia ha ido creciendo, toda la gente es muy amable y estoy encantado de estar aquí.

¿Cómo es el vestuario del Granca este año?

Tenemos la suerte de tener un vestuario en el que no solo hay grandes jugadores, sino también grandes personas. El ambiente es divertido y nos llevamos muy bien entre todos nosotros.

«Lakovic tiene la ventaja de haber sido base, porque le permite tener todo el juego en la mente»

¿Qué ha cambiado con Jaka Lakovic en cuanto a la forma de entrenar y en el planteamiento de los partidos con respecto a la etapa anterior con Porfi Fisac?

Jaka se centra en la defensa, en los detalles pequeños y en que demos siempre nuestro máximo esfuerzo. Tiene la ventaja de haber sido jugador y eso le permite saber lo difícil que es esta liga. Ha sido base, lo que le da esa facultad de tenerlo todo en mente. Estamos muy bien apoyados por el resto del cuerpo técnico para que demos lo mejor de nosotros mismos en cada partido.

¿Cómo ve a sus compañeros de posición, Damien Inglis y Rubén López de la Torre?

Damien es un jugador completísimo y magnífico, lo está haciendo muy bien. Rubén es un jugador joven que tiene mucho talento y creo que le va a venir bien tener un entrenador como Jaka que se centra en el esfuerzo y en la energía de los jugadores.

¿Es este año el objetivo de la Copa del Rey especial al no haberla podido jugar durante las últimas temporadas?

Los aficionados tienen mucha ilusión, pero siendo objetivo queda muchísimo por delante, empezando por el próximo partido ante el Girona, un equipo en el que están Aíto y Marc Gasol, que son nombres dentro del más alto nivel del baloncesto español, lo que nos hace pensar que hay que tener algo de calma todavía.

«Que falten tantos jugadores por las ventanas es muestra del talento que tiene este equipo»

¿Este parón hasta que punto les viene bien o les viene mal?

Es una situación con la que tenemos que lidiar. Demuestra que el equipo tiene mucho talento. Les deseamos los mayores éxitos con sus selecciones, porque es un honor y deseamos que vuelvan todos sanos. Los jugadores que nos quedamos aquí intentaremos mantener el ritmo de partido, sanar nuestros cuerpos y mejorar la técnica individual.

¿Cómo aprendió esa mecánica de tiro tan particular que le caracteriza? ¿Algún entrenador le ha intentado cambiar esa forma de tirar?

Crecí en los 90 en Chicago, de modo que mi equipo de pequeño eran los Bulls de Michael Jordan y cada vez que veía una canasta yo lanzaba y lo hacía así. Nadie me enseñó, me salió así de forma natural y así he seguido lanzando hasta el día de hoy. Cuando era pequeño algunos entrenadores me intentaron cambiar la mecánica, pero como profesional nunca ningún entrenador me ha dicho nada al respecto. Mis compañeros en alguna ocasión si que han hecho alguna broma, pero como soy eficaz en el tiro, poco hay que decir y se queda en una anécdota.

¿Ha cambiado mucho el Granca como institución desde su llegada al club en 2019?

Todas las personas que han pasado por el club durante estos años me han apoyado y ha existido una buena sintonía. Noto buen rollo y un muy buen ambiente con lo que nos puede deparar el futuro. Hemos mejorado en muchas cosas como club.

¿Qué le parece el crecimiento de la nueva vertiente social del Granca, desde la llegada de Sitapha Savané a la presidencia?

Savané está haciendo un gran trabajo, él ha sido jugador y conoce muy bien el club. Acciones como las que estamos haciendo a nivel social nos hacen sentir orgullosos, porque podemos involucrarnos más en la vida de la Isla.