Sitapha Savané expuso durante la rueda de prensa de presentación de la 3K Gran Canaria Accesible, cual es la participación del Granca en la carrera, dentro del marco de la Gran Canaria Maspalomas Marathon. "En el momento en el se nos planteó participar en esta carrera dijimos que sí, la única duda era el cómo" explicó el presidente claretiano. "La presencia del Proyecto Suma es perfecta, porque este proyecto lleva la inclusión de nuestro ADN", comentó.

El Granca incentivará a la gente a participar con 125 entradas dobles que se repartirán a los primeros participantes de la carrera que deseen asistir al choque ante BAXI Manresa, día en el que también se entregarán dos balones firmados, así como una camiseta, sorteadas previamente entre aquellos participantes de la carrera que asistan al partido.

Al término del acto de presentación de la carrera, que "no tendrá un carácter competitivo", como quiso recordar el propio Savané, acudieron también el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, la consejera de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena y la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Mercedes Díaz.

Ojo al partido de Girona

En el plano deportivo, Savané afirmó que al equipo le quedan "muchas finales por delante, por lo que como bien dice Jaka Lakovic, tenemos que centrarnos en la que tenemos por delante, que es el partido de Girona, que ha mejorado muchísimo, porque además sabemos como son los equipos de Aíto, les cuesta empezar, pero van cogiendo carrerilla y ya estamos viendo a Marc Gasol como MVP, Quino Colom cada día mejor y ya les vimos en pretemporada, por lo que esperamos un partido muy complicado".

El máximo mandatario respiraba aliviado por la vuelta de los internacionales sin ningún lesionado, "han vuelto bien, pero el cansancio no se lo quita nadie, de modo que nos quedan pocos días para ir recuperándolos a la vez que se prepara el partido", afirmaba.

Retraso de Stevic

El regreso de Oliver Stevic se retrasará un poco más de lo inicialmente previsto y el interior balcánico no estará disponible ante el Girona. "Ha sufrido una lesión muy complicada, yo estaba aquel día y mi gran miedo era perderle para toda la temporada, así que estamos muy felices de poder verle ya moviéndose, corriendo y queremos que vuelva estando ya totalmente bien".

Por último, Savané habló del Proyecto Suma, que según sus palabras "alcanza ya a 700 familias y la demanda no deja de subir". "Dentro de mi trabajo quiero potenciar cada vez más este proyecto, no hay día que no hable al respecto con Javi Choren, siempre estamos intercambiando ideas para hacer crecer un proyecto que empezó como una iniciativa y que se ha convertido en una sección más del club, vemos la necesidad que hay y tenemos una misión que llevar a cabo".