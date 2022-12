Oliver Stevic, seis meses más tarde

Más allá del mal sabor de boca que dejó la derrota del Gran Canaria en Italia el pasado miércoles en la sexta jornada del grupo B de la Eurocup, cayendo frente al Dolomiti Energia Trento por un apretado 75-72 que ponía fin a una racha de cinco encuentros invicto entre el torneo continental y la Liga Endesa, una de las notas agradables para el conjunto amarillo en ese duelo europeo estuvo en el regreso a las pistas de juego de Oliver Stevic en un encuentro oficial.

Seis meses después, el veterano pívot serbio entraba en la rotación claretiana, firmando cinco minutos en cancha con dos puntos anotados y tres rebotes en su haber (uno ofensivo y dos defensivos) para un cinco de valoración.

Oliver Stevic debutaba así en el presente curso con el Granca tras un contratiempo físico justo antes del choque inaugural del curso 2022-23 frente al Barça en el Arena, después de sufrir una lesión en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda al caérsele su compañero Khalifa Diop, de manera fortuita, encima de la articulación dañada durante el transcurso de un entrenamiento.

El pasado miércoles finalizaba el calvario para el capitán del Gran Canaria, que tras muchas semanas de recuperación volvía a sentirse jugador. Ya estuvo entre los 12 hombres convocados por el técnico Jaka Lakovic para el encuentro que la escuadra isleña disputó el pasado sábado en el Arena frente al BAXI Manresa de Pedro Martínez, pero el entrenador no consideró oportuno que el center saltara a la cancha.

«No tuve ninguna molestia, eso para mí es ahora mismo lo más importante», señala el capitán

Oliver Stevic no jugaba un encuentro oficial con el Granca desde el pasado 29 de mayo, con motivo del segundo duelo de la serie de cuartos de final del playoff por el título de la temporada 2021-22, donde el cuadro isleño caía frente al Barca en su feudo de Siete Palmas por 86-88 y era eliminado por 2-0 por los blaugranas.

«Después de estar tanto tiempo alejado de la cancha, siempre son buenas sensaciones cuando vuelves a entrenar, a competir. Por ahora me toca trabajar para volver a coger el ritmo y la dinámica del equipo, pero lo más importante es que la lesión ya está detrás de mí y no tengo ninguna molestia en la rodilla. El primer partido ha salido bien en cuanto al tema de la lesión, no he tenido ninguna molestia; eso para mí ahora mismo es lo más importante», apuntó Stevic.

El pívot serbio también se refería al encuentro que el Gran Canaria afronta mañana en Bilbao en la nueva jornada de la Liga Endesa: «Va a ser un choque muy complicado, como cada partido en esta liga, sobre todo fuera de casa. Creo que necesitamos cambiar un poco la manera en que jugamos en Trento. Para poder competir y tener opciones de ganar al Bilbao necesitamos cambiar y volver a nuestro camino, a nuestra identidad. Eso va a ser lo más importante, cómo vamos a salir, qué cara vamos a mostrar desde el inicio del encuentro».