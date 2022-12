La revancha, del parqué al césped

La final de la Copa del Mundo de fútbol se disputa el domingo en Catar y enfrenta a Argentina y Francia. Este duelo brinda la oportunidad a Andrew Albicy y Damien Inglis, jugadores galos del Granca, de cobrarse su pequeña revancha particular ante los sudamericanos ante Nicolás Brussino, como su representante en el vestuario amarillo, tras eliminarles en las semifinales del Mundial de baloncesto de 2019 disputado en China.

«En un vestuario deportivo hay dos franceses y un argentino». Bien podría ser este un recurso para un comienzo humorístico, pero en este caso refleja la presencia de los galos Andrew Albicy y Damien Inglis junto al sudamericano Nico Brussino en la caseta del Granca y en el que los tres vivirán su particular revancha deportiva el domingo después de que el alero dejara en la cuneta a los europeos en la semifinal del Mundial de 2019. Sin embargo la posibilidad de vendetta les llega lejos del parqué. La disputa de la final del Mundial de Fútbol 2022 de Qatar entre los dos países les ofrece la oportunidad.

«Fue un partido muy malo para nosotros, ellos estaban más preparados y jugaron mucho mejor, fue horrible para nosotros pero ya quedó atrás», expresa Albicy al ser cuestionado sobre el hachazo que le propinó Argentina a Francia en las puertas del final del mundobasket 2019 en China y que posteriormente supuso el título de la selección española.

Mientras escucha la pregunta, a Nico se le dibuja una sonrisa de esas picaronas que a tantos argentinos se les ha ido poniendo en el rostro a medida que su selección iba dejando en el camino a tantos países para plantarse en la final de Qatar. Orgulloso por eliminar a Francia, con carcajada propia de un pibe de Cañada de Gómez y que acompañó con un: «Fue un partidazo nuestro (80-66) y nos dio la oportunidad de pelear por la Copa», sustrajo.

Ahora, tres años después de aquel duelo en el que Inglis no estuvo presente, los tres sí que han vivido conjuntamente el progreso de la selección de fútbol conjuntamente «fuera de casa», porque como recuerdan los tres: «Nos ha tocado viajar mucho este último mes y prácticamente hemos visto todos los partidos en las habitaciones de los hoteles», reflejan.

El inicio del duelo, a las 15.00 horas, les coincide en la vuelta desde Murcia y lo verán en diferido

Una situación parecida a la que se van a tener que enfrentar este mismo domingo dado que el arranque de la final de Qatar será a las 15.00 horas y mientras la expedición claretiana estará en pleno regreso en avión desde Murcia.

«Vamos a verla en mi casa», dice de primeras Albicy, a lo que le contesta Nico, «nos pilla viajando, si hay buena conexión wi-fi en el avión lo veremos desde allí, si no va a ser imposible». Ambos sonríen y Andrew admite entonces, «vale, seguro que voy a mirar mi móvil para seguir el partido, aunque intenteramos no ver el resultado para seguirlo después en casa en diferido». Complicado.

Una emoción que no quieren perderse al igual que han hecho durante el último mes. Damien se queda con la eliminatoria de cuartos de final en el que Francia eliminó a Inglaterra. «Ese fue un partido de locos, con el penalti de Kane...», a lo que Albicy corrobora.

En este sentido, el base le quiso dar una asistencia verbal a Brussino cuando pensaba cuál era la eliminatoria que más había sentido. «El de Croacia», le propuso el parisino, a lo que el argentino no dudó en reírse y soltarle un: «¡Andá! Ese fue fácil, fue 3-0, el peor fue sin duda contra Holanda. ¡Qué nervios con los penales!».

La complicidad entre los tres es más que patente en la conversación que mantienen sobre el fútbol. «A mí no se me daba mal, pero está claro que no era mi deporte», reflexionó Inglis, quien ya por último volvió a recibir una más del argentino: «No te creo. Yo sí que lo daba todo en la cancha, pero bueno, finalmente creo que elegí bien con el básquet», sentenció el alero con alma de pibe de Malvinas.