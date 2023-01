Ensayo 2 con colista: Slask

Este por tanto es el Ensayo 2 que tiene el equipo amarillo contra un colista. Y le servirá de entrenamiento de alguna manera para el sábado en la Liga Endesa, donde precisamente tendrá que medimrse de nuevo a otro equipo que cierra una clasificación como es el Fuenlabrada en la competición nacional. Y el del fin de semana sí que es importante para las aspiraciones claretianas de cara a su clasificación para la Copa del Rey.

Así que más le vale al Granca no cometer los mismos errores de autocomplacencia que reflejó en Sevilla hace ocho días atrás, cuando creyó que tarde o temprano el equipo verdiblanco terminara por desinflarse y finalmente nunca decayó para asestarle un tortazo a su confianza.

Por ello, Lakovic expresó en la previa que: «puede ser que mentalmente no estemos perfectos, porque hemos perdido contra el Madrid y queríamos competir más. Estamos todos un poco enfadados, pero ya estamos preparando la semana en la que estamos, con un partido en Polonia y otro el sábado contra Fuenlabrada»

Además, también debe recordar el equipo insular cuando el Slask visitó Siete Palmas en la primera jornada de la Eurocup, cuando estuvo a punto de cometer el mismo pecado de quedarse dormido en los laureles esperando los fallos del rival y que no aparecieron hasta el minuto 36, cuando ya sí el Granca consiguió abrir brecha en el marcador pues iba 77-74 hasta entonces.

En ese mismo partido inaugural, que cayó del lado claretiano, hasta el tercer cuarto el marcador del Arena reflejaba un empate 64-64 y que se destrabó gracias al acierto de AJ Slaughter, autor de 23 puntos aquella noche para el definitivo 92-81.

Precisamente el escolta norteamericano se reencuentra con su competición fetiche esta temporada. En el Viejo continente AJ se siente como pez en el agua y sus números alcanzan los 12 puntos de media por encuentro, además de dar 2 asistencias cada noche. Sin embargo, en la Liga Endesa, su aportación baja hasta los 10,3 puntos y 1,7 pases por choque.

Puede adoptar este encuentro, tanto el Granca, como AJ para resarcirse del lamento del fin de semana, cuando cedió contra el Real Madrid por 20 puntos en el WiZink Center (105-85) y en el que el escolta tan solo pudo aportar 4 puntos. Necesita Lakovic a su artillero y Slaughter necesita este tipo de partidos para coger confianza de cara a las dos finales que le restan a los insulares contra el Fuenlabrada y Joventut para sellar su billete copero.

«Nuestra mentalidad es viajar a Polonia y competir al máximo nivel que podamos para continuar con buen pie en Eurocup y para mejorar en nuestro juego. No vendría bien a nadie viajar a Polonia y jugar al 50%», advirtió Lakovic a los suyos para ir encaminando su vuelta a ser el equipo que maravilló al comienzo de temporada que copó los puestos altos de la Liga Endesa y que, ahora solo puede lucir en la Eurocup en su condición de colíder.

En cuanto a la nómina de convocados, se prevé que David Mutaf y Rubén López de la Torre puedan tener su oportunidad de ser parte de los 12 elegidos para completar el roster de Lakovic, dado que viajaron el fin de semana a Madrid y ayer estaban en el avión rumbo a Breslavia.

Morales: «Las ofertas de compra son una pifia»

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, desveló ayer que «las ofertas de compra» que le han llegado al ente insular para comprar el club de baloncesto «son una pifia». Así, en plural. Porque más allá de especificar el interés del conglomerado de «empresarios canarios» que se interesó por la adquisición de la entidad deportiva -en alusión a la que conformaban Joel Freeland y Rafael Calvo como parte visible del grupo-, Morales dijo a micrófonos de la Cadena SER ayer que había «más de una». Quizás, recordando aquella que se llegó a anunciar a bombo y platillo por parte de HMK Holdings y que resultó ser un fondo económico fantasma y que todavía sigue apareciendo en las auditorías del club como un ingreso pendiente de entrar en las arcas del club. Subconsciente actuando o no, Morales también indicó no saber si la venta del club se haría de forma «rápida», aunque sí que dejó claro que es su intención. Además, que sea a «alguien que rinda cuentas en Canarias» y no a «alguien que venga de un Emirato o de China». | D. R.