El entrenador del CB Gran Canaria, Jaka Lakovic, felicitó a sus jugadores tras el triunfo frente al Carplus Fuenlabrada (110-65), que le permite estar mucho más cerca del objetivo de la Copa, aunque trató de disipar toda posible euforia señalando que «ha sido una victoria muy importante que nos pone el objetivo de cara pero no podemos parar».

«Hemos entrado un poco ansiosos en el partido y hemos dejado de anotar varias canastas en teoría fáciles, pero luego tras pasar esos primeros minutos de dudas, hemos mejorado nuestra defensa y hemos tomado buenas decisiones en ataque. A partir de ahí fuimos para arriba y eso nos dio confianza», analizó.

A su juicio, «la energía» y «la intensidad defensiva» han sido las claves que han llevado al conjunto claretiano a afrontar los últimos partidos «con esa mentalidad que nos exigimos cada día». «Estoy contento, pero créanme que mañana -por hoy- a lo mejor me relajo un poco y me tomo una cerveza, pero enseguida ya estoy pensando en Patras. Soy así. Este triunfo no cambia nada», concluyó.