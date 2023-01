Que los niños sigan brillando

Porque si en el horizonte de la Liga Endesa está el choque frente al Joventut Badalona el domingo en la ciudad catalana, primero habrá que resolver la cita continental de esta noche frente a un Promitheas Patras (20.00 horas, DAZN) que llega a la Isla con un semblante cambiado respecto a la última vez que se vieron las caras en la segunda jornada de la fase de grupos de esta Eurocup.

Por entonces, Joe Young destrozó al Granca con 34 puntos y 6 asisntecias sin que ningún jugador claretiano pudiera frenarle. Ahora, el jugador que anotó 74 puntos en un partido cuando jugaba en la liga china ya no pertenece a las filas helenas y tomó rumbo al GeVi Napoli de la competición italiana.

Así, sin Young, abandonó la escuadra griega como el máximo anotador de la Eurocup con 23,4 puntos de media, el Granca de Lakovic tampoco es que se pueda dormir en los laureles, dado que el Promitheas se ha reforzado con Joe Thomasson, jugador que estuvo en las filas del BAXI Manresa y que en la temporada pasada ya anotó 18 puntos al Granca en la primera vuelta liguera.

Asimismo, el Promitheas también cuenta con entrenador nuevo respecto al partido de la primera vuelta de la competición continental, cuando el Patras venció por 93-82 con Makis Giatras en el banquillo. Ahora, el encargado de llevar la nave helena es Ioannis Christopoulos, con pasado en el Bayern de Munich.

Con este repertorio de cambios, Lakovic intentará que sus hombres no se relajen en exceso, pues a pesar de que el Promitheas marche sexto en la clasificación, su balance de la temporada es de seis triunfos por cuatro derrotas, distanciándose en tan solo una victoria del Granca, que comanda la clasificación en solitario con ocho duelos ganados por dos cedidos.

Y es que el de esta noche puede suponer un partido trampa en el camino dada la resaca con la que llega el equipo amarillo a la undécima cita continental después de apabullar al Carplus Fuenlabrada el fin de semana pasado, al que trituró por 45 puntos para dejar prácticamente sellado su clasificación para la Copa del Rey.

Por tanto, con la euforia de regresar virtualmente al torneo del KO en la atmófera claretiana después de la fiesta vivida en Siete Palmas el sábado anterior, pretende Lakovic que sus jugadores no caigan en la autocomplacencia frente a un rival que a priori puede dar síntomas de inferior.

Para ello, el plan del entrenador esloveno pasa por continuar con la estrategia de dar descanso a sus hombres más utilizados en la competición nacional y así poder dar minutos a los canteranos, al igual que pasó en Polonia la pasada semana frente al Slask.

Los nombres de Rubén López de la Torre, Olek Balcerowski y Jovan Kljajic vuelven a aparecer como los pretendientes a comerse el protagonismo del encuentro, además de David Mutaf, que anotó 19 puntos en Breslavia la semana pasada y anhela seguir acrecentando su cartel en Europa.

El que será duda hasta última hora es Khalifa Diop, que ayer todavía presentaba un cuadro febril y no pudo entrenarse durante este principio de semana, por lo que Lakovic podría dejarle fuera de la convocatoria esta noche para que coja respiro de cara al domingo y la cita en Badalona.

Lakovic: «Espero que no piensen en el Joventut»

«Espero que los jugadores no estén pensando en el domingo -juegan contra el Joventut el último partido de la primera vuelta liguera-, sino en el partido de mañana -por hoy-. Todos conocemos el formato de competición y tenemos que dar nuestro 100%. Cuando damos esto tenemos opciones de repartir minutos y no tenemos que sobrecargar a ninguno de los jugadores. Es importante salir y seguir construyendo, para ir con buenas sensaciones al domingo, no solamente para la Copa del Rey, sino para la liga», con estas palabras se comunicó ayer Jaka Lakovic al respecto del planteamiento que espera que tengan en mente sus jugadores esta noche frente al Promitheas. Asimismo, el esloveno desveló que ahora «el equipo está bien físicamente», dado que «hace unas semanas» ciertos jugadores tuvieron «algunas molestias» y perdieron «algo de agresividad e intensidad». Puede ser un poco por los viajes y el cansancio. Pensábamos que con ganar era suficiente y podíamos aparcar la intensidad», concluyó el entrenador claretiano. | D. Rodríguez