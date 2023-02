Nuevo reto: el factor cancha

Febrero arranca y lo hace con un mes de auténtica locura, con el equipo teniendo que afrontar tres competiciones exigentes como son la Liga ACB, la Eurocup y la Copa del Rey, además de unas nuevas Ventanas, todo un reto para el que Jaka Lakovic considera que sus hombres «están preparados para afrontar este sprint».

La cita con el París –cuarto clasificado– en el Arena, no va a ser nada sencillo para los claretianos, que se enfrentan a un equipo que el esloveno ha catalogado como «el más rápido de Europa y el que mejor rebotea de la Eurocup». Si bien tiene claro que la pócima del éxito sigue siendo inalterable y pasa por «hacer bien el balance defensivo, la defensa en transición y proteger el rebote, además de estar concentrados para defender el uno contra uno y para defender en equipo», unas máximas que el balcánico lleva exigiendo a sus hombres desde su llegada y que en las últimas semanas le han dado la razón con los resultados deportivos.

Una sobrecarga en el gemelo dejaba al interior serbio Oliver Stevic fuera de la rotación en el último partido de los insulares ante el Monbus Obradoiro. La acumulación de partidos que se avecina en el horizonte y el margen con el que cuenta el equipo en la clasificación, dejará probablemente al capitán amarillo fuera de un partido en el que podría ocupar su puesto Rubén López de la Torre.

El resto de la plantilla «está bien», según confirmaba ayer el propio Jaka Lakovic en su comparecencia ante los medios de comunicación en la previa del choque de esta noche.

Mientras el Granca atraviesa su mejor momento de la temporada, en cuanto a sensaciones y resultados, no se puede decir lo mismo de su rival, el París Basketball, que desembarca en la Isla como cuarto en el grupo B, tras imponerse en la última jornada al Dolomiti Energia Trento (86-75). Sin embargo sus sensaciones no terminan de ser buenas en la competición doméstica donde ocupan el puesto 11, con un balance negativo de ocho victorias y 11 derrotas, la última de ellas en su visita al Dijon (99-88). Su última victoria en la liga francesa se remonta al 15 de enero, al imponerse en casa al Estrasburgo (115-84).

El atleticismo de los franceses y su uno contra uno pueden ser un quebradero de cabeza para un Granca que tiene estudiado a su rival y que confía en sus buenas sensaciones para con la ayuda de la afición, que no suele desplazarse en masa hasta el Arena en la competición continental, lograr un triunfo que alejaría definitivamente al París de la lucha por el liderato del grupo B.

Seis son los jugadores que están marcando las diferencias en el conjunto parisino en lo que va de Eurocup. El pívot Ismael Kamagate, con un 19,6 de valoración es el referente principal del equipo, en el que es el máximo reboteador (9, capturas), además de aportar una media de 10,2 puntos por partido.

En la faceta anotadora el peligro viene de la mano de Kyle Allman (18,7) –está ausente del equipo desde la jornada 10–, Tyrone Wallace (14,7), Amar Gegic (12,4), Juhann Begarin (11) y Aamir Simms (10,6).

Intensidad defensiva y el rebote es la receta de Lakovic para contrarrestar el rápido juego de transición de los galos en un choque que se presume igualado.

Berdi Pérez recluta a Montero

El director deportivo del Betis, Berdi Pérez, vuelve a tirar de su ex, el Granca, para reforzar al conjunto verdiblanco y contentar a su técnico, el también examarillo Luis Casimiro Palomo. De esta forma el base dominicano Jean Montero, jugará en Sevilla en calidad de cedido hasta el final del presente curso. Montero, de 19 años, se formó en las categorías inferiores del DOSA y en Mauricio Báez y, tras su participación en la FIBA Américas sub 16, dio el salto a Europa de la mano del Granca, donde pasó a formar parte de su equipo júnior y debutó en el primer equipo insular en la temporada 2020-21. El nuevo jugador bético firmó en 2021 con el Overtime Elite y participó en la Summer League el verano pasado, disputando cinco partidos con los New York Knicks. Es un habitual en las convocatorias de la selección dominicana. | Efe