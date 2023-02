Jorge Sánchez y la cerveza con Savané

Hace unos meses, en plena temporada, Jorge Sánchez hizo una apuesta con Savané. No es que uno ganara al otro, porque los dos querían que pasara lo mismo, pero este veterano seguidor se da por ganador porque un día, en algún partido, aseguró al presidente del CB Gran Canaria que si el equipo se clasificaba para la Copa del Rey tendría que invitarle a un brebaje. “Me debe esa cerveza en Badalona, se lo voy a decir”. El máximo mandatario parte hoy hacia la localidad barcelonesa; el aficionado, singular porque no se ha perdido una sola participación del representativo de la Isla torneo del KO, llegó ayer.

Porque vive la jubilación como un fiesta continua y más cuando llega febrero al calendario. Es entonces cuando Sánchez, como tantos y tantos aficionados al básquet en España, disfruta a tope del oasis que supone la Copa, la excusa perfecta para viajar, conocer y, también, ver buen baloncesto. Desde aquella primera expedición con el equipo en el año 2000, en la cita de Vitoria, las cosas han cambiado, aunque la esencia es la misma.

“Para mí el Granca es una familia. Hombre, ha ido creciendo, pero eso es normal. Desde esa primera vez en 2000 hemos participado en 14 Copas (la presente es la decimocuarta), hemos ganado la Supercopa... Tenemos casi todo. Nos falta ganar la Copa”, comenta justo después de terminar de comer en un restaurante de Barcelona poco después de aterrizar junto a sus ocho acompañantes. “Te puedo decir que a este viaje, que somos cuatro parejas y uno más, se ha apuntado mucha gente porque les he engullido. Les comí la oreja y desde hace tres meses tenemos las entradas y el hotel en la Plaza de Cataluña, sin saber si se clasificaba”.

La afirmación de Sánchez supone al mismo tiempo la confirmación de que por encima de la participación o no de su equipo, está la Copa. De hecho, lleva cinco años sin poder ver al Granca porque el cuadro isleño no se ha clasificado, un tiempo que paso “aburrido”, aunque lo dice entre risas. “ El año pasado, sin participar el Granca, fui a Granada. También fui otra vez a Barcelona a ver unos cuartos de final sin que estuviera”, revela.

Ahora, por fin, vuelve a tener la oportunidad de sentir la adrenalina que supone seguir al equipo de sus amores fuera de casa. Dos de los torneos fueron en Gran Canaria e incluso en 2018 fue voluntario “para probar una experiencia diferente”. De todas ellas, asegura quedarse “siempre con la primera porque fue un éxito y una novedad” para él.

“Un grupo nos quedamos en el Valle de Sobrón y otros en Éibar y quedábamos en la cancha. Era una cosa espectacular. Luego las aficiones también son distintas. Nada más acabar los partidos ya te están pidiendo las bufandas para intercambiarlas. Es un trato completamente familiar que nada tiene que ver con otros eventos”, relata con cierta emoción mientras mezcla recuerdos de sus viajes coperos, aunque admite igualmente que “la Supercopa (2016) también fue muy emocionante”. “Ganar como ganamos al Barcelona fue impresionante”, sentencia.

El plan de Jorge Sánchez y sus acompañantes el día previo al gran derbi canario, para apaciguar un poco los nervios y hacerse al terreno, es “ir a Gerona”. “He ido a ver al Granca tres o cuatro veces allí y me gusta la ciudad, pero el auténtico plan es animar al equipo”. Eso será mañana, ante el Lenovo Tenerife, el CB Canarias, un club querido para él y al que los claretianos se enfrentarán por primera vez en unos cuartos de final del torneo del KO.

“Yo creo que en un partido puede pasar de todo. Hombre, el Tenerife hoy en día creo yo que tiene más equipo que nosotros, más banquillo, pero en una Copa... La prueba está en La Coruña, que llegamos a la final (2016). Se puede dar la circunstancia. Yo me conformo con llegar a la final, y si nos gana el Tenerife, pues que lleguen ellos. Lo que nunca quiero es una final Madrid-Barcelona, que esta vez no la va a haber”. Prefiere no hacer un pronóstico, pero confía en el estado de forma de su equipo para jugar la semifinal del sábado.

“En el 2000 tenía 50 años y ahora más de 70, así que imagínate. No lo vivo diferente, pero lo que no puedo es verlo televisado. Tengo que verlo en directo porque si no me altero mucho”. Quizá por eso se afana en estar siempre, y si es en una Copa del Rey, más todavía. La de Badalona será su decimocuarta con el Granca clasificado. Estar presente es su triunfo.