«Si jugamos pensando en nosotros mismos nadie nos va a poder parar»

Viene de registrar la tercera mejor actuación de la historia del Granca. Nombrado MVP del mes de febrero ¿Siente que está en el mejor momento de su carrera?

Me siento con mucha confianza en mí mismo. Se ha unido un excelente equipo, la afición es genial, la ciudad influye en mí para que esté cómodo. Todo esto unido hace que las cosas funcionen. Estoy muy cómodo en la Isla. Siento que he evolucionado cada temporada desde que llegué a Europa y este año es muy bueno. Aunque espero seguir creciendo, ¡eh! [ríe].

¿Entonces, cree que vivir en Gran Canaria influye en su mejoría en el juego?

Sin duda, me siento muy bien viviendo aquí y eso se nota en la cancha.

Promedia 5,3 rebotes por encuentro. El mejor registro de su carrera. ¿Lakovic le ordena algo en especial?

Son circunstancias del juego. Tenemos buenos pívots, muy altos, pero los aleros tenemos que ir a por esos rebotes siempre. Este año están cayendo en mis manos, tienes razón.

Aludía a su progresión continua. Granca, después al Canarias, Zaragoza y ahora de nuevo en la Isla. ¿Cuáles son las diferencias del Nico de 2018 al de ahora?

Ahora conozco la liga, la cultura de España. Llegué al Granca y venía de unos meses sin jugar. Eso influyó mucho. Me adapté en cuanto a la intensidad y también a mi capacidad física. Ese combo ha hecho el jugador que soy ahora. Espero que haya todavía un boom como jugador.

Al final de aquel 2018 con Luis Casimiro se quedó fuera de las convocatorias. ¿Lo tomó como un aprendizaje?

Me dolió. No sabía cómo era la situación de que si no te metían en la lista del Playoff ya no podías jugar, así que digamos que las últimas semanas aquí fueron muy difíciles para mí. El vestuario no me dejó solo en ningún momento, es lo que agradezco de aquella época para aprender cómo se trabaja en España.

Fichó por el Iberostar Tenerife a la siguiente temporada. ¿Se lo perdonamos ya?

[Ríe] Sí, por favor, ya estoy aquí de vuelta.

Jugó una semifinal de Copa en 2019 con ellos, ante el Barça a 21 segundos del final le pitaron una falta polémica con 87-83 y Vidorreta terminó de rodillas pidiendo explicaciones. ¿Qué recuerda? ¿Cree que hubieran remontado el partido?

Capaz que nos ganaban igual, pero la situación de la falta fue un tanto extraña. Hicimos un buen partido y no me gustó que se definiera por una decisión... dudosa, digamos. Hicimos una buena Copa aquella.

Después jugó otra Copa con Zaragoza. ¿Se considera un copero?

[Ríe] Me gustó eso. Pues mira, llevo cuatro años en España y esta va a ser mi cuarto torneo. Dale, di que sí. Es un torneo que me gusta mucho. En los equipos en los que estuve todos tuvieron ambición por brillar en la Copa y este año va a ser igual.

Para eso habrá que ganar primero en los cuartos de final al Lenovo Tenerife. ¿Cuál es la receta, usted que conoce a Vidorreta?

La clave somos nosotros mismos. Si estamos bien a nivel de intensidad, como hemos jugado contra el Valencia, Barça o Unicaja, partidos en los que hemos ido «vamos, vamos», pensando solo en nosotros, nadie nos puede parar. Por la parte de ellos tienen el factor de que son jugadores que se conocen de hace mucho tiempo. Si nos vamos del marcador ellos aprovechan la ventaja y juegan con el marcador siempre. Dependerá de lo que queramos nosotros.

¿Hace alguna promesa para ganar la Copa?

Algo haremos seguro. Está pensado, pero primero vamos a ir paso a paso que tenemos tres finales por delante y es lo importante.