El entrenador del Gran Canaria, Jaka Lakovic, aseguró que el Lenovo Tenerife fue merecedor de pasar a semifinales de la Copa del Rey, tras el triunfo de este viernes en el Olímpic (89-73), y lamentó haber fallado tiros liberados cuando intentaron la remontada en la segunda parte, algo que los tinerfeños no perdonaron.

"En la segunda parte intentamos volver al partido. En el último cuarto tuvimos bastantes tiros bastante liberados para poder meternos en el partido pero los fallamos, y el Tenerife no perdonó. El partido estaba decidido. No estuvimos bien, sin quitar nada de mérito al Tenerife, que estuvo muy bien", manifestó en rueda de prensa.

Lakovic aseguró que se va "decepcionado con el resultado", pero no con los jugadores. "Entraron bien al partido y siempre quieren hacer lo mejor, querían ganar. Pero no lo hicimos. Estoy decepcionado con el resultado pero no con mis jugadores, aunque sí que podrían haberlo hecho mejor", se sinceró.

Felicitar al rival

Por ello quiso felicitar al rival y destacar, como nota positiva, su entrada al partido. "Empezamos bastante bien, frescos y acertados. El problema fue dejar al Tenerife entrar en el partido, con buenas sensaciones. En el segundo cuarto, cuando teníamos un parón, el Tenerife tiró de sensaciones y confianza y metió mucho, se nos escapó el partido", lamentó.

"Queríamos estar agresivos y parar su creación, varias veces tuvimos más deseo que inteligencia. Tenerife nos castigó aún más y se creó una ventaja que manejaron bien", añadió en este sentido.

Además, al 'MVP' de febrero de la Liga Endesa, el alero Nicolás Brussino, le defendieron "bastante bien". Tanto que se quedó sin anotar. "No le encontramos. A pesar de esto, jugó un partido bueno tanto en defensa como en ataque, creando juego y no solo anotando. Siempre necesitamos más puntos de Nico pero con su creación de juego y bloqueo directo lo hizo bien. El único que creaba desde 'pick and roll'", matizó.

"No sé si merecimos meternos más en el partido. Como entrenador era mi primera Copa, la afrontaba como un partido único. Tengo ganas de volver el año que viene. No pudimos meter canastas para acercanos más. Intentamos competir, respetar al torneo y al rival y competir hasta el final. Pero el mérito es para el Tenerife", concluyó.