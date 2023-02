La selección eslovena deja en ‘stand-by’ el sueño de Duscak

Dan Duscak y el lamento de un guerrero sobre la pista de juego. Si hace tres semanas era un chico que iba a cumplir el sueño de debutar con la selección de Eslovenia y seguir el camino de su padre, ahora, se bate entre la resignación al haberse quedado fuera de la convocatoria por una decisión que la federación no aclaró muy bien tanto al jugador como al CB Gran Canaria.

Porque a principios de mes en las oficinas de la Vega de San José llegó una carta desde la federación de baloncesto de Eslovenia informando de que Dan Duscak, jugador del filial claretiano y con participaciones en la primera plantilla, era convocado para jugar los partidos de la última Ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo en la que el combinado balcánico tiene que jugar contra Estonia mañana y frente a Israel el próximo lunes.

La Federación le comunicaba el plan de vuelo que debía hacer Duscak previamente para realizar los entrenamientos en Liubliana desde el 19 de febrero hasta ayer y posteriormente los traslados hasta Tallín y de vuelta a Portoroz para jugar contra la selección hebrea el próximo lunes y al día siguiente emprender de nuevo el regreso hasta Gran Canaria.

Todo estaba en orden, y tanto el club como el jugador entendían que solo tenían que dar el OK con que estaban de acuerdo en acudir con la selección nacional. Una obviedad para un jugador de 20 años y en progresión que además tiene el reto personal de seguir la senda de su padre, Slavko, que fue internacional en 29 ocasiones.

Pero la sorpresa le llegó a Dan cuando vio la lista definitiva de la selección eslovena «por Facebook» y ver que su nombre no estaba incluido en ella.

Al verse ante tal tesitura e intentar encontrar una explicación por su ausencia, desde el cuerpo técnico de Eslovenia adujeron a que sufren bajas en otras posiciones y por tanto Dan fue uno de los sacrificados de esta lista en las Ventanas, aunque sigue estando controlado para futuras convocatorias.

El jugador del filial reconoce que de primeras se sintió «enfadado y dolido», pero prefiere verlo ahora como una motivación para «mejorar» y que no ocurra lo mismo en el futuro. «Toca seguir trabajando», se resigna.

Savané y su proyecto Roma

Durante uno de los actos solidarios que lleva a cabo el CB Gran Canaria desde que Sitapha Savané llegó a la presidencia del club el verano pasado, tuvo lugar ayer en la playa de Bocabarranco, donde jugadores y miembros del equipo de baloncesto fueron a recoger basura del enclave marítimo. En el mismo, el mandatario se puso a los pies de los micrófonos para explicar las sensaciones post Copa.

«Roma no se construyó en un día» al recordar que el proyecto de Jaka Lakovic «lleva cinco meses», mientras que «el de Vidorreta enTenerife lleva cinco temporadas».

«Ellos eran conscientes de que no han podido dar lo mejor de sí mismos aquel día y les he dicho que este dolor no hay que olvidarlo, hay que aparcarlo en una parte de nuestros corazones y nuestras mentes para que sea una motivación para todo lo que queda», sentenció Savané.