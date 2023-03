Esta es su primera temporada en Bilbao. ¿Cómo es su día a día en el club vizcaíno?

Estoy muy contento por la decisión que tomé en verano. Creo que estamos teniendo un buen año y todo va en sintonía. La vida en el club es fácil, hay buena gente y buen ambiente de trabajo. Conseguimos ganar en la primera vuelta bastantes partidos [ocho de los nueve que registran actualmente], eso nos ha permitido estar bastante relajados a la hora de trabajar y afrontar los partidos y según qué situaciones. En general es un buen año y todavía tenemos objetivos que cumplir. Estamos vivos en la Champions y en la liga estamos cerca de los Playoffs. Tenemos ganas de reengancharnos en Liga y ver dónde podemos llegar.

Desde Bilbao se transmitía antes del comienzo de la temporada que el objetivo era la salvación, pero pelearon por la Copa hasta el último momento. ¿Sorprendido por este cambio de tornas?

No es nuestro objetivo. Como tú dices, nuestra mentalidad está en salvarnos y a partir de ahí todo lo que llegue es bienvenido. Hicimos bien las cosas y nos proporcionó la opción de pelear hasta la penúltima jornada antes del corte por la Copa. No pudo ser y ahora tenemos que ser conscientes de dónde está nuestro sitio. Ahora toca salvarnos y después intentar ser mejores en la clasificación.

Solo tres triunfos lejos del Miribilla. ¿Le cuesta al Bilbao jugar fuera de casa?

Somos un equipo que nos hacemos fuertes en casa y fuera nos cuesta más, eso está claro. Pero creo que le cuesta a todos los equipos de la liga quitando a los Euroliga y Málaga y Tenerife. A partir de ahí tenemos que seguir mejorando en este aspecto para rascar todos los triunfos posibles fuera.

¿Qué partido espera en el Arena? ¿Dónde cree que están las claves para batir al Granca?

El Granca tiene buena temporada gracias a los jugadores versátiles que tiene en la plantilla. Tienen muchos recursos y muy diferentes que ocupan varias posiciones. Me fijo en el caso de Inglis y John Shurna, que son dos perfiles muy distintos al cuatro; igual en el tres con Miquel y Nico. Están muy completos. En el Arena son muy fuertes y así lo han demostrado ganando a Málaga o Barcelona, pero no vamos a renunciar a nada, claro.

En diciembre del 2021 fue la última vez que pisó el Arena y abandonó el pabellón en un mar de lágrimas después de su salida del club en 2020. ¿Cómo va a ser esta nueva visita a Siete Palmas, algo más llevadero?

Parece que no quieren que lo sea [ríe]. Me van a entregar una camiseta y reconocer esta trayectoria y como siempre digo, yo intenté hacer mi trabajo lo mejor posible cuando estuve en la Isla. Espero que sea más llevadero, pero siempre es especial volver a la Isla.

Esta vez sí se le va a rendir homenaje con la entrega de una camiseta conmemorativa por sus 241 partidos con el Granca. ¿Por qué cree que llega esta temporada y no la anterior?

No lo sé. Estoy agradecido de que se me haga el reconocimiento, pero también dije que no hacía falta que se me hiciera. Pero uno agradece que le reconozcan que ha hecho bien su trabajo allí donde se ha sentido querido. Estoy muy contento por ello, pero siempre intento hacerlo lo mejor posible en todos lados, no solo en Gran Canaria.

Recordamos unas palabras suyas cuando se fue del club. “No sabía con quién hablar porque no había nadie al otro lado del teléfono” ¿Esperaba que la anterior directiva se comportara de una forma distinta a la que lo hizo con usted durante el verano de 2020?

Las cosas suceden de una manera y no hay nada malo en decirlo. Ese verano en Gran Canaria hubo muchos cambios. En el momento clave de mi fichaje por Burgos pues faltaba el entrenador, el director deportivo, y entonces me quedé un poco en el aire. No se pudo dar y ya está. No voy a ser ni el primero ni el último que salga de Gran Canaria de esa manera. A veces uno no puede seguir en un sitio en el que quiere seguir y no pasa nada.

¿Siente que fue el último en salir del grupo familiar que se formó con Báez, Oliver y Paulí?

Oriol y yo salimos el mismo verano. Los ciclos pasan y las etapas se acaban. No hay más. ¿Me hubiera gustado seguir? Por supuesto. Siempre me he sentido muy querido en la Isla, pero no solo dependía de mí. No va a ser la última vez que esto ocurra que un jugador tenga que cambiar de equipo aunque no sea su deseo. Lo intenté afrontar de la mejor manera posible. Cada uno ha llevado su camino como ha podido.

Cinco años en Gran Canaria. Dos en Burgos. Y ahora en Bilbao. Mójese: ¿Papas arrugadas, morcilla o pintxo de tortilla?

Estuve muchos años en la Isla. Me adapté muy bien a la cultura y a la gente de allí. Después fui a dos grandes ciudades en las que también se come muy bien [ríe]. Siempre que vuelvo a Las Palmas intento recordar todo lo que viví allí.

Por último, respecto a la selección. Fue campeón del Mundo en 2019 y ahora no está siendo llamado por Scariolo. ¿Cómo lleva esta situación?

Lo llevo muy bien. Tengo algunos días libres para descansar y estar con la familia en mitad de temporada que también se agradece. Esto es decisión del seleccionador y de la federación. Creo que han hecho un gran grupo de jóvenes y que tienen proyección de futuro. Yo tengo 34 años y entiendo la situación. Tuve mi momento, con muchos veranos ayudando a la selección. Tuve la suerte de ganar el Mundial. Y ahora siguen haciéndolo muy bien, ahí está la clasificación para el siguiente Mundial sin problemas.