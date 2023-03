Regresó a la Liga Endesa de la mejor manera el Gran Canaria después de tres semanas de parón. Como manda la historia en el club insular cuando vuelve tras jugar la Copa, los claretianos vencieron en la competición doméstica y de qué manera. Montando una fiesta carnavalesca en la grada y aniquilando al Surne Bilbao Basket, al que venció por 94-71 y al que llegó a ir ganando por 28 puntos a falta de treinta segundos.

Alcanza la decimotercera victoria de la temporada el Granca y no le pierde la vista tanto al Unicaja como al Joventut, que vencieron en sus partidos y siguen con un triunfo de ventaja sobre los insulares en la clasificación, después de que la Penya también triturara por la mañana al UCAM Murcia por 94-68. Además, los de Lakovic le ganan el average a los Men in Black, que vencieron por cuatro puntos en Miribilla en la primera vuelta, aunque el Bilbao no da sensación de que sea uno de los rivales a pelear al final de temporada por el Playoff.

Vítor Benite por fin pudo firmar un partido acorde a su calidad y con 19 puntos fue el mejor de los claretianos. Estuvo secundado por los 12 puntos Brussino, Shurna y Olek Balcerowski, que mantuvo al equipo amarillo cuando en el tercer cuarto el Bilbao había conseguido contrarrestar los 19 puntos de ventaja que gozó el Granca en el primer periodo y ponerse momentáneamente a seis con el 47-41.

Enfado olvidado

Si Jaka Lakovic había expresado en la previa del encuentro que estaba “enfadado” por la imagen que dio su equipo en la Copa del Rey, con el comienzo del encuentro se le podía pasar rápido el cabreo. Esa entrega defensiva que siempre reclama el esloveno se vio perpetrado desde el primer balón en juego y maniató a su rival con su telaraña y trituró desde la línea exterior con un ritmo vertiginoso.

En los seis primeros minutos del encuentro los claretianos habían anotado cuatro triples en cinco intentos. Uno de Shurna, otro de AJ y dos de Nico Brussino, que también quería resarcirse de su actuación en el derbi copero, donde se quedó sin anotar frente a los aurinegros. Con este registro el Granca alcanzó su máxima renta positiva con 19 puntos (26-7).

Ponsarnau no sabía cómo atacar el aro claretiano y solo con fogonazos individuales podía sumar puntos a su casillero. Carecía de una estrategia ofensiva, a diferencia de los locales, que no solo anotaba desde la línea de 6,75 metros, sino que entre Khalifa Diop y Olek Balcerowski también se repartían cinco y cuatro puntos cada uno en el bloqueo y continuación.

Acierto ofensivo de los dos pívots amarillos, pero que a partir del segundo cuarto, que comenzó con 29-14, fue diluyéndose poco a poco a la par que el juego interior bilbaíno iba creciendo a través de Emir Sulejmanovic. El ex del Lenovo encadenó siete puntos y distribuyó el balón para sus compañeros desde el poste bajo para conseguir bajar la diferencia por debajo de la barrera de la decena con el 33-25.

Cayó en cierta complacencia el Gran Canaria al encontrarse cómodo ante su rival y manejando cierta sensación de que podía alterar los números del luminoso a su antojo. En cuanto imprimía el ritmo elevado con el que revolucionó el ambiente en el primer periodo caían las canastas sin apenas consumir tiempo de posesión.

Sin embargo, esa misma complacencia jugaba en su contra, pues obvió su acierto en la línea exterior en el segundo cuarto, anotando solo dos triples para manejarse constantemente con doce puntos de ventaja. Del 40-28 al 45-33 con un tiro exterior de AJ, al definitivo 45-37 con el que se llegó al descanso después de que esa satisfacción propia castigara a los claretianos en el último medio segundo.

Radicevic, KO

Una vez de vuelta del vestuario se produjo la acción de infortunio del encuentro. Niko Radicevic se llevó una gran ovación por parte de la grada de Siete Palmas, al igual que lo había recibido Xavi Rabaseda al comienzo del encuentro, pero esta vez por una situación totalmente contraria. El ex claretiano intentó forzar una falta en ataque interponiéndose en el camino de Olek y fue arrollado por el polaco. En el choque, la rodilla del serbio se le movió y entre sollozos tuvo que retirarse al banquillo con sensación de que la lesión puede ser grave.

El despliegue del polaco hasta el último cuarto era espléndido. Seis de seis en sus lanzamientos bajo el aro para sumar 12 puntos sin fallo, además de capturar siete rebotes. El canterano era el artífice del parcial 15-6 con el que se pasó del preocupante 47-41 al 62-47 aliviador. El papel de los amarillos era evidente: cuando quería de divertía ante su rival.

A falta de diez minutos por resolver, ya eran cuatro los jugadores que se colocaban por encima de los dobles dígitos en puntuación. Un trío de efectivos alcanzaban los doce: Shurna, Olek y un renacido Vítor Benite, que espera en esta segunda vuelta demostrar toda la valía que ofrecía en sus anteriores equipos antes de recalar en la Isla. A ellos se unía Brussino con 10, además de dar cinco asistencias.

Tanta comodidad encontró el Gran Canaria que en el último cuarto comenzó a agrandar su ventaja al antojo propio. Benite sumó siete puntos más a su haber para ser el máximo anotador claretiano con 19 y recibiendo el aplauso de Lakovic y el reconocimiento del respetable, que se empezaba a gustar con cánticos entre gradas.

Khalifa echó el cierre al aro propio y la ventaja no hizo otra cosa sino aumentar sin parangón. Del +27 con el 88-61 de máxima momentánea al +28 después de dos acciones ofensivas del senegalés en el aro contrario para el 94-66, hasta el final 94-71 que se alcanzó de la forma más antideportiva posible por parte de Adam Smith. El escolta había dado la mano a Bassas cuando restaban seis segundos de posesión en son de paz y aprovechó el despiste del base amarillo para lanzar un último triple y llevarse el enfado por parte de la afición amarilla, que de haber supuesto algo mayor en el marcador se habría originado una confrontación superior.