El entrenador del Gran Canaria, el esloveno Jaka Lakovic, dijo que su equipo no estuvo «a la altura» del encuentro que su equipo perdió (80-66) en la pista del Covirán Granada y pidió mirarse a ellos mismos y no al arbitraje tras hacer sido excluido por dos técnicas. «No hemos entrado bien en el partido, sin intensidad. No defendimos bien su contraataque, nos han metido muchos puntos en la primera parte así, y Granada ha encontrado confianza en su juego», comentó el entrenador, que esta semana firmaba su renovación con los claretianos .

«No estuvimos en ningún momento a la altura del partido ni del rival», agregó el balcánico, quien sobre la lesión del francés Damien Inglis, dijo que aún no saben «el alcance», pero que «no pinta bien». «Esto es la peor noticia de lejos, a pesar de la derrota y de jugar mal. Nos perjudicó mucho no poder pisar la pintura», sentenció antes de hablar del arbitraje. «Podemos hablar del arbitraje, pero lo que tenemos que hacer es mirarnos nosotros al espejo porque no estuvimos a la altura del partido. Algunas decisiones pensábamos que no eran acertadas», indicó. Sobre su expulsión, reconoció que su reacción fue «exagerada», que «la primera técnica puede ser o no», pero que «la segunda es merecida», subrayó.