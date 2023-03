El último fichaje se hace a la ‘Carrera’

Nuevo inquilino en la oficina del CB Gran Canaria. Sin tiempo que perder, Michael Carrera se mete de lleno en la dinámica del conjunto claretiano. El ala-pívot venezolano llegada de madrugada a la Isla, reconocimiento médico y a la cancha. Aterrizaje frenético del nuevo integrante de la plantilla amarilla, que en un par de días pasa de disputar la LEB Oro con el Lleida a tener la opción de vivir mañana su primera experiencia en la Liga ACB, si el técnico Jaka Lakovic considera que el hasta ahora MVP de la temporada en la categoría de plata del baloncesto español está en disposición de debutar en el duelo frente al UCAM Murcia en el Arena (20.30 horas, Movistar Deportes 3).

Si Michael Carrera vivía el pasado miércoles una emotiva despedida en Lleida, no menos va a ser hoy su presentación oficial con el Gran Canaria, club que le abre las puertas de la élite en España, al menos, hasta el final de la presente temporada. Su objetivo, sustituir con garantías al francés Damien Inglis, que en el choque de la pasada jornada liguera, en el que Granca caía derrotado en la pista del Covirán Granada, sufría una doble lesión: esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y edema óseo en el astrágalo de su tobillo izquierdo.

La entidad claretiana se movió rápido. Así lo confirmaba el venezolano: «La oferta llegó de la noche a la mañana, de verdad. Soy directo y me gusta decir las cosas claras. El lunes por la mañana me llamaron y me dijeron que había una oferta. Todo pasó rápido. Era una opción para que mi carrera y mi juego subiera al siguiente nivel y lograr mis metas».

«Deportivamente el Gran Canaria es uno de los mejores equipos de la ACB. No pude ni pensarlo mucho. Había que tomar la decisión porque el periodo de inscripción de jugadores era corto. Era un autobús que debía coger porque el siguiente no sabemos cuándo iba a venir», señalaba el nuevo integrante del plantel claretiano.

En su despedida del Lleida, Michael Carrera pedían compresión a la hora de abandonar el club catalán a mitad de temporada: «Todos somos humanos y tenemos derecho a tomar una decisión en nuestra vida. He tomado la decisión correcta para mí, mi familia y mi futuro. Para mí siempre ha sido un sueño alcanzar la Liga ACB, un logro y una medalla que nunca me quitaré. Es algo increíble para mí».

Su objetivo ahora pasa por trasladar el juego que le encumbró en la LEB Oro a la máxima categoría y convencer a Jaka Lakovic, que le conoce de su paso por Alemania. El jugador espera que su espíritu peleón dentro de la cancha le ayude a encontrar minutos en la rotación amarilla, y empezar ya a ganarse su continuidad en el club claretiano la próxima campaña.

Después de su fichaje relámpago por el CB Gran Canaria, Michael Carrera, que llegaba a la Isla en la madrugada del miércoles al jueves, vivió unas intensas primeras horas como jugador claretiano. Primero pasó el pertinente reconocimiento médico en HPS Hospitales, para luego trasladarse hasta Siete Palmas y conocer ya su nueva ‘oficina’, el Gran Canaria Arena. Allí realizó una sesión táctica junto a jóvenes canteranos como y departió con el cuerpo técnico del Granca. |